Mérida y Cacereño, un mal final de año y un buen desafío

La última jornada del año no fue buena para los dos equipos extremeños en Primera Federación a nivel clasificatorio, pues ambos han visto cómo sus rivales más directos obtenían buenos resultados. El Mérida, tras caer en casa el viernes ante el Bilbao Athletic 2-3, ha pasado de estar empatado a puntos con el quinto clasificado a alejarse a tres. Por su parte, el Cacereño, a pesar de rescatar un meritorio empate (2-2) el pasado sábado en Salamanca, no ha sido capaz de recortar distancias con la salvación y es último. El desafío es grande para ambos. Hay tiempo.

En el plano emeritense, además de alejarse en puntos, también lo ha hecho en posiciones, pasando de la séptima a la novena. La jornada la comenzó con 24 puntos, empatado con Pontevedra y Real Avilés Industrial, quinto y sexto clasificado respectivamente, ambos ganaron y se alejaron a tres puntos. Por detrás, superaron a los emeritenses el Zamora, en dos puntos, tras vencer a domicilio al Guadalajara (2-3), para colocarse séptimo. También hubo adelantamiento del propio filial bilbaíno, que se colocó con un punto más y un puesto por encima.

La vuelta al campeonato para los de Fran Beltrán será en un horario inédito, pues será el sábado 3 de enero, a partir de las 12.00 horas en Lugo.

Paso adelante verde

Por su parte, el Cacereño fue capaz de cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas, que le habían llevado al farolillo rojo, al conseguir empatar ante el Unionistas. A pesar del punto, que hace sumar hasta los 15, los de Julio Cobos no recortaron distancias con la salvación debido a la victoria del Arenteiro frente al Osasuna Promesas (2-0), siendo el tercer triunfo consecutivo del equipo gallego, lo que le ha servido para salir del descenso, empatando a 19 puntos con el Ourense, que está ahora un puesto por encima.

Otro equipo de la parte baja que está en buen momento es el Talavera, que, tras seis derrotas consecutivas, fue capaz de ganarle al Mérida la semana pasada en El Prado y, en esta última jornada del año, también ha vencido, en esta ocasión, en casa del Arenas de Getxo (1-2).

El Cacereño volverá a la competición liguera el domingo 4 de enero, a partir de las 12.00, recibiendo en el Príncipe Felipe al Celta Fortuna, que llega tras vencer al Real Madrid Castilla (1-0) y que está situado entre los mejores, en concreto segundo.