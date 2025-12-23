El Nashira placentino gana la Copa Diputación en Cáceres

El Pabellón Multiusos de Cáceres acogió la Copa Diputación de Gimnasia Rítmica 2025, la última gran cita competitiva del año. Finalmente el club Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia fue el campeón final, confirmando su excelente momento y crecimiento. La entidad ha mostrado su orgullo por el logro, con otros clubs en liza en el evento: Hadar Extremadura (Cáceres), Kairos (Colmenar Viejo), Ginaika (Cáceres) y el Club Gimnasia Rítmica de Plasencia. Todo ello, en el contexto de una gala solidaria.

El ganador estuvo representado por dos equipos: el formado por Aitana Sánchez, Talía Sánchez y María Germán, vencedor final. Por su parte, el segundo equipo del club, integrado por Laura García, Carla Rodríguez, Lucía Tejerina, Claudia Gómez y Valeria García, “firmó una magnífica competición y se quedó a tan solo un paso del podio, demostrando el gran potencial del grupo”, dice el Nashira.

Las ganadoras de la copa. / Cedida

A nivel individual, Aitana Sánchez fue oro en aro y bronce en pelota; María Germán, oro en manos libres y plata en aro; Talía Sánchez, oro en cuerda y bronce en pelota; Valeria García, oro en mazas; Laura García, plata en cinta; Claudia Gómez, bronce en mazas; Lucía Tejerina; cuarta clasificada en aro y Carla Rodríguez, cuarta en cuerda.

Desde el club se ha querido destacar especialmente la labor de su directora técnica, Nazaret Santano, “pieza clave en el desarrollo y proyección de las gimnastas placentinas, así como el trabajo de los preparadores físicos, Pedro García Iglesias y Magdalena Cumbres, fundamentales en el rendimiento y la evolución del equipo”.

Buena perspectiva

“También brillaron las gimnastas del Club Hadar Extremadura, Club Kairos, Club Ginaika y el Club Gimnasia Rítmica de Plasencia, cuyos conjuntos e individuales ofrecieron ejercicios de gran calidad técnica, expresividad y elegancia, deleitando al público asistente”, según relata el propio Nashira.

La participación de todos estos clubes reafirma el “excelente momento que vive la gimnasia rítmica en la provincia de Cáceres, con un trabajo de base sólido, entrenadoras y entrenadores altamente cualificados y una cantera que promete seguir dando grandes alegrías en futuras competiciones”, subraya.

El Nashira ya mira al 2026 “con ilusión y el objetivo de seguir sumando éxitos para Plasencia y la gimnasia rítmica regional”, dice,