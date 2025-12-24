Ávila: «Está claro que debemos reforzarnos»

El Badajoz cerró el año con un empate a uno en Puebla de la Calzada que puso fin a su racha de victorias consecutivas, pero que mantiene intacta la sensación de solidez desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. El conjunto pacense tuvo que reaccionar al tanto inicial de Abraham Pozo y logró rescatar un punto gracias al gol de Borja Domingo, en un encuentro exigente y muy disputado. Tras el choque, el técnico cacereño analizó el partido, realizó un balance de sus primeros cuatro encuentros al frente del equipo y dejó claro que el mercado invernal será determinante.

Ávila destacó el buen inicio de los suyos. «Hemos empezado bien, generando ocasiones en los primeros 15 o 20 minutos», explicó, aunque reconoció que el gol local cambió el guion. «El gol en contra nos ha hecho daño y nos ha costado volver a entrar en el partido», admitió. Aun así, el entrenador subrayó la importancia de haber reaccionado a tiempo. «Sabíamos que si lográbamos empatar antes del descanso tendríamos opciones», señaló, destacando que «el gol de Borja nos ha ayudado mucho».

En la segunda mitad, el Badajoz perdió algo de frescura. «Nos ha costado un poco más tener el balón y llegar con claridad», reconoció Ávila, que recordó algunas aproximaciones sin premio. «Hemos generado alguna ocasión con Bermu y Borja, pero no hemos tenido calidad», lamentó. El técnico también explicó los riesgos asumidos en el tramo final. «Con la entrada de Alegría hemos asumido algunos riesgos», apuntó, consciente de que se generaban más espacios, aunque dejó claro que «no puedo reprochar nada al equipo».

El entrenador insistió en el valor del rival. «Hemos jugado ante un equipo que está haciendo una buena temporada», recordó, y puso en contexto el resultado. «Queríamos ganar y lo hemos intentado hasta el final», afirmó, aunque reconoció que «nos ha faltado mejorar la toma de decisión». Para Ávila, el empate debe tener continuidad. «El punto hay que hacerlo bueno en casa ante el Calamonte».

En clave global, el balance desde su llegada es positivo, aunque exigente. «Queríamos 12 puntos», confesó, pero valoró la actitud. «En líneas generales estoy contento», afirmó, destacando el esfuerzo colectivo. «El equipo se esfuerza al máximo», insistió, aunque advirtió de la necesidad de ajustes. «Si queremos pelear por lo más alto, necesitamos algunas piezas más».

Por último, el técnico fue claro sobre el mercado. «Está claro que debemos reforzarnos», aseguró, apelando a la calma y al acierto. «Sumar 10 puntos de 12 posibles es positivo», concluyó, sin ocultar que el siguiente paso para seguir creciendo pasa por acudir a la ventana invernal de traspasos.

El Badajoz regresará al trabajo el próximo lunes para comenzar a preparar el encuentro que disputará ante el Calamonte el domingo 4 de enero con horario aún por confirmar. Los de Miguel Ángel Ávila afrontarán la primera jornada del 2026 con opciones de meterse en puestos de playoff.