La FJyD celebra su tradicional Encuentro de Deportistas

Una veintena de deportistas de nuestra región participaban ayer, en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres, en la jornada organizada por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. En esta cita, ya habitual en el calendario de actividades de la FJyD en estas fechas, participaban, como representantes institucionales, el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, y el director gerente de la Fundación, José Alberto Cacho, que agradecieron a las personas deportistas su asistencia, trasladándoles las diferentes líneas de apoyo y acompañamiento en las que se trabaja desde la administración destinadas a ellas y ellos.

Los objetivos del encuentro son establecer un foro de comunicación y debate entre el Ejecutivo Autonómico y el colectivo de deportistas de Extremadura, al objeto de informarles sobre las acciones implementadas y aquellas a articular vinculadas al citado colectivo, así como escuchar sus propuestas y, de esta manera, poder optimizar la coordinación y colaboración para implementar medidas facilitadoras para las personas deportistas de nuestra Comunidad Autónoma.

De la misma manera, la Fundación Jóvenes y Deporte ha aprovechado para reforzar la comunicación de la disponibilidad de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura para todas ellas y ellos, en cuanto a acompañamiento y asesoramiento, trasladándoles las modificaciones documentales que han tenido lugar en las solicitudes de ayudas que, para el colectivo de deportistas, articula la Dirección General.

Un momento de la reunión. / FJYD

La jornada se completó, como viene siendo habitual, con la organización de actividades formativas, en este caso con un ‘Taller de fotografía y video con teléfono móvil’, que sirven complementar las actividades deportivas que las personas asistentes realizan en su día a día deportivo y añadir o mejorar capacidades de todo tipo, puesto que tanto desde la Consejería, la Dirección General de Jóvenes y Deportes y la FJyD, se pretende ofrecerles herramientas de interés, ya sea a nivel personal o profesional.

Inquietudes

En esa línea, las y los deportistas asistentes a esta jornada, han compartido un espacio de ‘teamwork’ y puesta en común de inquietudes y objetivos en el que han participado nombres destacados y ya conocidos de nuestro deporte como los escaladores Alberto Ginés y Javi Cano, el atleta David García Zurita, los deportistas de paracanoe Juan Antonio Valle e Inés Felipe, o la halterófila Loida Zabala.

Junto a ellas y ellos, el nadador Guillermo Gracia, la karateca Paola García, el paratriatleta Kini Carrasco, las piragüistas Estefanía Fernández y Teresa Tirado, el judoca Dani Nieto, el nadador César Castro, el tenista Alberto Barroso, los jugadores de tenis de mesa adaptado Juan Bautista Pérez y Javier López Sayago, así como y la jugadora de pádel Paula Josemaría.

Todas las personas asistentes pudieron trasladar a los responsables institucionales sus inquietudes y dudas, debatiendo durante parte de la mañana sobre la situación actual del deporte en la región y cómo les afecta a ellas y ellos en cada una de sus modalidades, finalizando la jornada con la actividad experiencial y posterior feedback de la misma.

Este encuentro, al igual que los que se han venido realizando en anualidades anteriores, se enmarca dentro de las actividades que la Fundación Jóvenes y Deporte desarrolla dentro de su Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura (OADEXT-PROAD), que en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y el Programa de Atención a Deportistas trabaja en la dotación de esas herramientas y en el acompañamiento de las personas deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, ofreciendo una atención integral de ayuda y asesoramiento ante las necesidades de este colectivo en el ámbito formativo, laboral, técnico, informativo, psicológico, jurídico, etc.