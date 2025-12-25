Javi Galán busca relanzar su carrera en el Osasuna

El futbolista extremeño Javi Galán cierra su etapa en el Atlético de Madrid con su traspaso oficial al Osasuna, anunciado por ambos clubes el 24 de diciembre, en plena Nochebuena. Este movimiento pone punto final a una relación de dos temporadas y media con el equipo rojiblanco, marcada por expectativas iniciales altas que no se cumplieron del todo debido a la falta de continuidad y la fuerte competencia en el lateral izquierdo.

El acuerdo detalla un traspaso inicial por 500.000 euros, una cifra modesta considerando que Galán llegó al Atlético en julio de 2023 procedente del Celta por una cantidad superior. El jugador firma con Osasuna hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula especial: si el contrato se prorroga más allá de esa fecha y el equipo navarro logra la permanencia en Primera, el Atlético recibirá 500.000 euros adicionales por cada temporada extra que dispute Galán en Pamplona. Esta estructura beneficia a ambos: Osasuna minimiza riesgos iniciales, mientras el Atlético mantiene un incentivo económico futuro.

Además, el club madrileño autorizó que Galán se incorpore ya a los entrenamientos del Osasuna el lunes, coincidiendo con el regreso del equipo tras las vacaciones navideñas. Podría debutar pronto, quizás en el partido ante el Athletic Club en El Sadar el 3 de enero.

Antes del Atlético

Javier Galán Gil, nacido el 19 de noviembre de 1994 en Badajoz (31 años), es un lateral izquierdo versátil que puede actuar como carrilero o incluso extremo. Su carrera despegó en categorías modestas extremeñas (San Roque, Don Bosco, Flecha Negra, Badajoz), dio el salto profesional con el Córdoba en Segunda División, donde debutó en 2015-2016. Posteriormente jugó en el Huesca (ascenso a Primera en 2018 y consolidación en la élite), y su explosión definitiva llegó en el Celta de Vigo entre 2021 y 2023, donde se convirtió en uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga, con actuaciones destacadas en ataque y defensa que le valieron la llamada del Atlético.

Llegó al Metropolitano en verano de 2023 con cartel de refuerzo de calidad para competir (o incluso titular) en el puesto de lateral izquierdo, en un momento en que el club buscaba alternativas a jugadores como Renan Lodi o con dudas en esa banda. Se firmó un contrato hasta 2026, pero desde el principio las cosas no encajaron.

Balance en rojiblanco

En su primera temporada (2023-2024), Galán apenas contó en los primeros meses. Simeone priorizaba otras opciones (como Reinildo, Hermoso adaptable o incluso carrileros), y el extremeño solo disputó unos pocos minutos antes de ser cedido en enero de 2024 a la Real Sociedad. Allí, bajo Imanol Alguacil, recuperó su mejor versión: jugó 18 partidos, acumuló más de 1.400 minutos y mostró su calidad, contribuyendo al buen tramo final de los donostiarras.

A su regreso al Atlético para la temporada 2024-2025, se esperaba que compitiera de verdad por el puesto. Ganó algo más de continuidad, disputando partidos en varias competiciones, pero nunca se consolidó como titular indiscutible. En total, tras la cesión, jugó 47 encuentros oficiales con el Atlético, sumando unos 56 partidos en toda su etapa rojiblanca (distribuidos en LaLiga, Champions, Copa del Rey, Supercopa y Mundial de Clubes). Sin embargo, su rol fue mayoritariamente secundario: pocas titularidades, entradas desde el banquillo y un impacto limitado en estadísticas (sin goles ni asistencias relevantes destacadas).

Javi Galán. / AP

La temporada actual (2025-2026) ha sido especialmente testimonial. Hasta su salida, solo participó en 7 encuentros: 5 en LaLiga EA Sports, 1 en Liga de Campeones y 1 en Copa del Rey, acumulando apenas 313 minutos en el campo. La llegada de refuerzos como el eslovaco David Hancko (fichado en 2025, polivalente como central pero adaptable al lateral) y especialmente el italiano Matteo Ruggeri (incorporado en julio de 2025 desde la Atalanta por una cifra importante, joven y con perfil muy del gusto de Simeone) cerraron definitivamente la puerta a Galán. El Cholo optó por estos perfiles más físicos, jóvenes y adaptados a su esquema defensivo intenso, relegando al extremeño al ostracismo.

El balance general de Javi Galán en el Atlético es negativo en términos de protagonismo e impacto. A pesar de su calidad técnica, experiencia en Primera y capacidad para desequilibrar en ataque, no logró encajar en el sistema ultracompetitivo y tácticamente exigente del Simeone.

La nueva etapa

Este traspaso representa una gran oportunidad de relanzar su carrera. Osasuna, bajo la dirección de Alessio Lisci, necesita refuerzos en la banda izquierda tras problemas con lesiones y rendimiento irregular en esa posición. El Sadar es un estadio exigente pero agradecido, y el estilo del equipo navarro (intenso, vertical y con laterales que suben mucho) encaja perfectamente con las características de Galán: versatilidad para actuar como lateral puro, carrilero en un 3-5-2 o incluso más adelantado.

Ambos clubes le han deseado suerte en los comunicados oficiales. El Atlético agradeció su profesionalidad y le auguró éxitos futuros, mientras Osasuna destacó la llegada de un jugador con «experiencia contrastada en Primera División». Para los colchoneros, esta operación permite aligerar la plantilla y centrarse en otros objetivos del mercado invernal.