El Badajoz libera una ficha senior con la salida de Gorka Iturraspe

El mercado de invierno ha comenzado en Badajoz. El cuadro blanquinegro ha anunciado este jueves la salida de Gorka Iturraspe, que menos de seis meses después de su llegada se convierte en la primera salida de la entidad blanquinegra.

Las lesiones han privado al centrocampista vasco de tener minutos y continuidad en el Badajoz. El ex del Don Benito apenas ha sumado 69 minutos repartidos en cuatro encuentros. Una lesión de espalda le privó de debutar hasta la jornada 10, pero sus apariciones en el equipo no terminaron de tener el peso suficiente para ganarse un hueco en la plantilla.

Tras la salida de Iturraspe, el Badajoz libera una ficha senior que previsiblemente ocupará con otro mediocentro. Ávila ya dejó caer en su última intervención ante los medios, tras el empate en Puebla de la Calzada, que el club tendría que acudir al mercado para apuntalar el equipo y corregir las carencias que tiene la plantilla.

El propio club también ha deslizado la opción de acudir al mercado, aunque siempre se ha recalcado que solo se incorporaría a algún jugador que mejorara lo que ya hay en plantilla.

El cuadro blanquinegro retomará la actividad el próximo lunes con el objetivo de preparar el encuentro ante el Calamonte del 4 de enero.