El Cacereño lanza los abonos de la segunda vuelta

El Club Polideportivo Cacereño anunció este viernes su campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 bajo el lema "Elige creer y vívelo en primera persona". La iniciativa, que ya está disponible tanto en la tienda física como de forma online a través del sitio web oficial, ofrece las siguientes opciones de preferencia para la segunda vuelta: Adulto oro: 97 €; Adulto: 75 €; Joven oro: 55 €; Joven: 35 € (para edades de 13 a 18 años, estudiantes hasta 25 años presentando matrícula); Niño oro: 32 €; Niño: 12 € (para edades de 6 a 12 años); Dragoncito: 5 € (para niños de 0 a 5 años).

Todos los abonos incluyen la entrada al partido Cacereño-Celta Fortuna, todavía de la primera vuelta y que tendrá lugar el domingo 4 de enero a las 12.00 horas. Además, los abonos "oro" incluyen un mediodía del club y un 10% de descuento en prendas Adidas.