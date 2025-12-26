Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol. Primera Federación

El Cacereño lanza los abonos de la segunda vuelta

El club regala el partido ante el Celta Fortuna, aún de la primera vuelta, a quienes adquieran los carnets

Festejo del Cacereño tras su victoria en Lezama con sus aficionados. / CP Cacereño

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Club Polideportivo Cacereño anunció este viernes su campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 bajo el lema "Elige creer y vívelo en primera persona". La iniciativa, que ya está disponible tanto en la tienda física como de forma online a través del sitio web oficial, ofrece las siguientes opciones de preferencia para la segunda vuelta: Adulto oro: 97 €; Adulto: 75 €; Joven oro: 55 €; Joven: 35 € (para edades de 13 a 18 años, estudiantes hasta 25 años presentando matrícula); Niño oro: 32 €; Niño: 12 € (para edades de 6 a 12 años); Dragoncito: 5 € (para niños de 0 a 5 años).

Todos los abonos incluyen la entrada al partido Cacereño-Celta Fortuna, todavía de la primera vuelta y que tendrá lugar el domingo 4 de enero a las 12.00 horas. Además, los abonos "oro" incluyen un mediodía del club y un 10% de descuento en prendas Adidas.

