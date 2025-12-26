Fútbol. Primera Federación
El Cacereño lanza los abonos de la segunda vuelta
El club regala el partido ante el Celta Fortuna, aún de la primera vuelta, a quienes adquieran los carnets
El Club Polideportivo Cacereño anunció este viernes su campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 bajo el lema "Elige creer y vívelo en primera persona". La iniciativa, que ya está disponible tanto en la tienda física como de forma online a través del sitio web oficial, ofrece las siguientes opciones de preferencia para la segunda vuelta: Adulto oro: 97 €; Adulto: 75 €; Joven oro: 55 €; Joven: 35 € (para edades de 13 a 18 años, estudiantes hasta 25 años presentando matrícula); Niño oro: 32 €; Niño: 12 € (para edades de 6 a 12 años); Dragoncito: 5 € (para niños de 0 a 5 años).
Todos los abonos incluyen la entrada al partido Cacereño-Celta Fortuna, todavía de la primera vuelta y que tendrá lugar el domingo 4 de enero a las 12.00 horas. Además, los abonos "oro" incluyen un mediodía del club y un 10% de descuento en prendas Adidas.
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Prohíben a un padre acercarse a un hijo menor, intoxicado con cannabis, en Plasencia
- ¡Búscate en las imágenes de las cañas de Nochebuena en Cáceres!
- Cáceres inaugura el cine Capitol con la película 'El mercader de esclavas'
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto