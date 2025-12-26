El Extremadura firma a Manu Ramírez, mediapunta del Guadalajara

El Extremadura mueve ficha en el mercado invernal. Su primer refuerzo por Navidad es la llegada de Manu Ramírez, un talentoso mediapunta onubense, de 29 años, que llega procedente del Deportivo Guadalajara, con el que ha jugado ocho encuentros en Primera Federación esta temporada, después de haber sido clave en la temporada del ascenso para el club alcarreño.

Manu Ramírez ya es conocido en el fútbol extremeño por su paso por el Don Benito, en Segunda Federación, hace varias temporadas, donde estuvo dos campañas rayando a un gran nivel. De hecho, su gran temporada en tierras extremeñas le permitió dar el salto a Primera Federación con el Calahorra, donde coincidió con Imanol Barace, con el que ahora se reencuentra en Almendralejo. Manu también fue compañero de Robe Moreno en el Don Benito.

Su temporada el pasado año en Guadalajara fue excelsa, con nueve goles y siendo muy decisivo para que el Deportivo Guadalajara lograra el ascenso directo en el grupo quinto como campeón. Este año ha ido perdiendo peso en el equipo y, aunque cuajó un gran encuentro como titular en el pasado partido de Copa del Rey ante el Barcelona donde el Guadalajara estuvo a punto de dar la campanada, la dirección deportiva del conjunto castellano manchego lo tenía en su carpeta de bajas.

Ahí se ha movido rápido el Extremadura, ya que por Manu Ramírez había un gran interés de equipos importantes como el Conquense o el mismo Recreativo de Huelva, próximo rival del Extremadura el 4 de enero y equipo con el que ya podrá debutar el propio futbolista azulgrana.

Está previsto que Manu Ramírez se incorpore a los entrenamientos del Extremadura el próximo lunes 29 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Almendralejo. Para poder jugar en enero, el Extremadura tendrá que dar una baja senior en los próximos días.