El mercado invernal de 2026, desafío ‘premium’ para el Cacereño

Uno de los topicazos de estos días tiene mucho de realidad: fichar en invierno es mucho más difícil que hacerlo en verano. Hay dos razones obvias: hay muchos menos jugadores disponibles y los que están dispuestos a moverse lo hacen porque, casi siempre por falta de minutos, no están cuajando una buena temporada. En esas coordenadas se está moviendo Francis Bordallo, seguramente las más difíciles que nunca desde que llegó al Cacereño en la temporada 2021-22. Esta ha sido, año por año, su actividad en el llamado mercado invernal. El director deportivo debería esmerarse tanto como en el de 2024 para que el equipo salga de la última posición que ocupa.

2021-22

La marcha del CPC era muy satisfactoria y no necesitó realizar demasiados retoques. En todo caso, los que hizo fueron de escasa relevancia. Llegaron el extremo Colau y el lateral izquierdo Didier de la Cruz, que no lograron hacerse con un puesto importante en el esquema de Julio Cobos.

En cuanto a las bajas, una taquilla quedó libren en el vestuario, ya que se produjeron tres, las de Teto, Manu Mosquera y Nacho Uche. Ninguno estaba siendo habitual en las alineaciones.

2022-23

Fueron unos pocos movimientos, pero muy ajustados para asentar al equipo en la zona alta de la clasificación y llegar a disputar la eliminatoria de ascenso ante el Recreativo de Huelva.

Sobre todo fue importante Rubén Sanchidrián, que estaba jugando poco en el Antequera y cuyo oportunismo resultó muy valorado ya con la camiseta verde. Es curioso que ahora pueda ser en cierto modo un ‘fichaje’, ya que está ultimando la recuperación de una lesión que le tiene de baja desde hace casi tres meses.

Mientras, el centrocampista Víctor Segura echó una mano en momentos concretos. El caso del central Relu es más complicado, ya que pasó de ser titular a no pisar apenas el terreno de juego en lo que Cobos aseguró que era una decisión técnica. Ocupó la vacante dejada por Capa, que no estaba teniendo encaje pese a su trayectoria de prestigio. Otro que salió en dirección al Ourense fue Carmelo Merenciano.

Adri Crespo, a las pocas semanas de su llegada. / Carlos Gil

2023-24

Aquello fue una auténtica obra de ingeniería. El Cacereño había empezado realmente mal, encajando una gran cantidad de goles, lo que le impedía sumar puntos con continuidad. Hasta la permanencia llegó a estar en entredicho, pero la revolución en la zaga le dio un giro a todo y la sensación final fue estupenda. Bordallo buscó la salida de cuatro defensas (Víctor Matovu, Isma Aizpiri, Javi Vertiz y Bruno Llorente) y trajo a otros cuatro... que incluso hoy en día permanecen en el equipo:los laterales Emi y Joserra y los centrales Javi Barrio y Adri Crespo.

Por si fuera poco, también se incorporó a un extremo, Marcos Carrillo, y a un delantero centro, Iván Breñe, que cumplieron con creces. Lolo Plá, que había sido la incorporación estrella del verano, no encontró el toque y marchó rumbo a Talavera.

Palacín, durante el partido del Príncipe Felipe ante el Estepona. / Carlos Gil

2024-25

El adiós de Chris, que cuando era el máximo goleador del equipo pagó su cláusula para marcharse al Águilas, pasó de ser un disgusto a convertirse en una bendición. En su puesto se recurrió a Pau Palacín, cuya puntería en el Linares estaba siendo escasa (dos goles en 17 encuentros). En el Príncipe Felipe sucedió todo lo contrario: en 16 partidos marcó nueve tantos, varios de ellos decisivos para lograr el ascenso a Primera Federación. En el momento supremo frente al Ávila (uno) y el Estepona (dos en el choque de vuelta) no falló. Lo llamativo es que fichó por el Marbella y sus registros han vuelto a desplomarse (12 encuentros y aún no ha marcado).

Tamaño acierto se vio complementado por el papel de especialistas al que se adaptaron el lateral derecho Alex Rodríguez, del Yeclano, y el extremo izquierdo Isaac, del Ejea.

2025-26

Por ahora es un misterio qué nombres engrosarán este listado. En principio el Cacereño no tiene mucha flexibilidad porque solamente dispone de tres fichas para jugadores sub-23 y ninguna para seniors, pero no puede descartarse en absoluto que se produzcan bajas que habiliten huecos.

El club sostiene que se está moviendo sobre todo en las dos posiciones de extremo. Sin embargo, vistos los problemas que está sufriendo el equipo, todas son susceptibles de ser mejoradas quizás con la única excepción de la portería, en la que Diego Nieves está asentado en la titularidad e Iván Martínez como reserva.