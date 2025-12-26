Las promesas de Extremadura, a completar un papel digno

Zaragoza coge el relevo de Huelva para acoger los Campeonatos de España de selecciones autonómicas infantiles y cadetes de baloncesto. Será del 3 al 7 de enero con la presencia de cuatro combinados extremeños que intentarán completar el mejor papel posible. La prioridad, aparte de que los chicos vivan una experiencia única que recordarán para siempre, será mejorar los resultados de la pasada edición, en la que no se pasó del decimotercer puesto del cadete masculino.

Cadete masculino

Apenas continúan jugadores de esa generación y por tanto lo que puedan hacer sus sucesores es una incógnita. Eso sí, se cuenta con la presencia muy esperanzadora de Ryan Osabohien Vincent, componente del CBA Spain -con el que ya ha debutado en Tercera FEB- y cuyos 206 centímetros de estatura es lo que ha faltado en otras ocasiones. También mucha expectativa sobre el base anotador Bruno León, ya en la rotación del Sagrado también de Tercera FEB..

Jugadores: Juan López (4), Serag Chaoui (5), Hugo Prieto (6), Bruno León (7), Jorge Caballero (8), Mario Gundín (9), César Chapa (10), Carlos Córdova (11), Pablo Domingos (12), Jorge Cacho (13), Carlos Marcos (14), Ryan Osabohien Vincent (15).

Cuerpo técnico: Fernando Méndez (entrenador), Juan Arias (ayudante), Alberto Lasso (delegado).

Rivales primera fase: Castilla-La Mancha (día 3, 15.30), Ceuta (día 4, 11.30), Galicia (día 4, 19.30).

Selección extremeña cadete femenino. / FEXB

Cadete femenino

Varias componentes del equipo dan el salto desde la categoría infantil, como Jara Docal, del Miralvalle, que fue la mejor de la final del campeonato extremeño ganado por el San Antonio Josefinas. En 2025 Extremadura fue decimoquinta en Huelva y en esa horquilla debería estar otra vez ahora.

Jugadoras: Alba Cortés (4), Amalia Llerena (5), Ariadna Pastor (6), Noa Zurita (7), Abril Sánchez (8), Daniela Guillén (9), Noa Iglesias (10), María de la Vega Valiente (11), Marta Leo (12), Nora Bayán (13), Alejandra Alcón (14), Jara Docal (15).

Cuerpo técnico: Javier Nieto (entrenador), Beatriz Asprella (ayudante), Celia Romero (delegada).

Rivales primera fase: Asturias (día 3, 13.30), Aragón (día 4, 9.30), Ceuta (día 4, 17.30).

Selección infantil masculina. / FEXB

Infantil masculino

El papel en la pasada edición fue especialmente flojo, con un decimoséptimo lugar superando únicamente a Ceuta y Melilla que debería ser superado ahora. Pedro León, hermano de Bruno, es uno de los posibles referentes. Dos pívots de 1,87: Juan Lucas y José Antonio Cabral.

Jugadores: Manuel Robina (4), Álvaro Zafra (5), Ángel Guerrero (6), Pedro León (7), Gabriel Rosado (8), José Silva (9), Gonzalo Méndez (10), Fernando González (11), Rodrigo Roldán (12), Pablo Molina (13), Juan Lucas (14), José Antonio Cabral (15).

Cuerpo técnico: Rafael Nieto (entrenador), David Macías (ayudante), Jorge Hierro (delegado).

Rivales primera fase: Galicia (día 3, 9.30), Comunidad Valenciana (día 3, 17.30), La Rioja (día 4, 13.30).

Selección infantil femenina. / FEXB

Infantil femenino

Tampoco estuvieron bien en 2025 (decimosextas), presentando ahora un equipo a la que no le falta estatura con la presencia de Violeta Gómez (1,82, pívot) y Julia Pérez (1,81, alero). Interior también es Candela Marina (1,76), hermana de Nico Marina, el internacional del Cáceres Patrimonio. El ADN deportivo de la familia es indiscutible:Rodri Marina despunta como delantero en la cantera del Betis.

Jugadores: Sofía Miras (4), Laura García (5), María Amador (6), Luisa Viera (7), Noah López (8), Sandra González (9), Candela Marina (10), Julia Pérez (11), Emma Luz Álvarez (12), María Barroso (13), María Cumplido (14), Violeta Gómez (15).

Cuerpo técnico: Juanma Ferrer (entrenador), Álvaro Estévez (ayudante), Belén Barbero (delegada).

Rivales de la primera fase: Castilla y León (día 3, 11.30), Comunidad Valenciana (día 3, 19.30) y Murcia (día 4, 15.30).