El Cáceres organiza una recogida de juguetes en la visita del Toledo

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de juguetes con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas de la ciudad durante las fiestas navideñas. La iniciativa tendrá lugar el próximo 3 de enero, coincidiendo con el partido de liga que el equipo cacereño disputará frente al Toledo en el pabellón Multiusos.

Todos los aficionados que acudan al encuentro podrán participar donando juguetes nuevos o en buen estado. Como incentivo para fomentar la solidaridad, el club ofrece tres recompensas: los socios que entreguen juguetes recibirán una invitación gratuita para el partido; los no socios podrán beneficiarse de un descuento del 50% en el precio de la entrada y los niños entrarán gratis.

Con esta acción, el Cáceres refuerza su compromiso social y su vinculación con la ciudad, trabajando para que ningún niño o niña de Cáceres se quede sin regalos en la noche de Reyes y pueda vivir estas fechas con la ilusión que merece. “Desde el club queremos demostrar, una vez más, que el baloncesto también es una herramienta de apoyo y unión para la comunidad”, afirman desde la entidad.