La ‘operación salida’ en el Cacereño va tomando forma

Un melón sin abrir hasta ahora en el Cacereño era el de las posibles bajas para hacer hueco a los fichajes que llegarán en el mercado de invierno. El discurso oficial es que solo hay tres fichas sub-23 libres y ninguna senior, pero está claro que si se quiere la llegada de jugadores experimentados hay que prescindir de otros que aún están. Este sábado empezó a desvelarse el misterio: los tres primeros candidatos para salir son el portero Iván Martínez, el centrocampista Unai Rementería y el mediapunta Alejandro Morales. Lo desveló la cuenta de X (antes Twitter) Cazurreando (@__AngelGarcia__), habitualmente bien informada sobre asuntos de Primera Federación.

En los tres casos cuadra: ninguno de los mencionados ha cuajado en el Cacereño y ellos mismos es fácil que quieran terminar la temporada en un club donde gocen de mayor protagonismo.

Suplentes

Curiosamente, dos de ellos, Iván Martínez y Rementería, llegaron este verano con la vitola de ser futbolistas con una nutrida experiencia en Primera Federación, algo de lo que carecían buena parte de sus compañeros. Pero no han entrado apenas en los planes de Julio Cobos, sobre todo el portero, que no ha sido capaz de desbancar de la titularidad a Diego Nieves. En liga tuvo una única oportunidad de convencer al técnico y no pudo ser en peor momento con el 0-4 encajado ante el Avilés tras el que cedió el testigo, en apariencia definitivamente, a Nieves. Seguro que tiene posibilidades de encontrar acomodo teniendo en cuenta que la pasada temporada fue un fijo en el Yeclano, de la tercera categoría nacional (37 partidos).

A lo que sucede con Rementería no le falta misterio. Futbolista de buen cartel procedente del Tudelano, es cierto que ha disputado 14 de los 17 encuentros ligueros, pero solo cuatro de ellos como titular., incluyendo el disputado el pasado día 20, el último del año, en la visita al Unionistas. Su rol ha sido más bien el de dar unos pocos minutos de refresco en la recta final de los partidos.

En cuanto a Alejandro Morales, también se comprendería que las dos partes buscasen otro destino. Todavía joven (el pasado 18 de noviembre cumplió 22 años), su aportación se reduce a seis partidos y una solitaria titularidad, de la que disfrutó ante el Osasuna B. A partir de entonces (23 de noviembre) solo ha pisado el césped para jugar 10 minutos frente al Zamora (12 de diciembre). Con un equipo tan abajo en la tabla, no parece el escenario ideal para que pueda disponer del protagonismo que necesita para desarrollar sus cualidades.

Habrá que esperar unos pocos día para conocer exactamente si los tres se marchan del Príncipe Felipe o si incluso se les unen otros compañeros. Pocos pueden estar seguros de que no son candidatos. Por ejemplo, muy cuestionada está siendo la contribución de los dos delanteros natos de la plantilla, Diego Gómez y César Gómez, que entre ambos suman solo un gol en casi 2.000 minutos de juego.