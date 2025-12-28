El Cacereño y el peso de las bajas

El reparto de minutos del Cacereño tras las 17 primeras jornadas del grupo 1 de Primera Federación dibuja un equipo reconocible, con jerarquías claras y un bloque principal muy definido, aunque los números requieren contexto para ser interpretados con precisión. Lesiones de larga duración, sanciones puntuales y fichajes con la temporada ya en marcha (Diego Guti y Rubén Valdera) han condicionado la participación de varios futbolistas a lo largo de esta primera parte del campeonato.

El inicio liguero estuvo marcado por ausencias importantes. Javi Barrio comenzó la temporada lesionado tras lastimarse durante la pretemporada, lo que retrasó su entrada en el equipo y explica su presencia limitada en las primeras jornadas. Una situación igual vivió Sanvi, que llegó al inicio del curso con problemas físicos y tuvo que esperar para incorporarse con normalidad a la dinámica competitiva.

A este escenario se sumó la llegada tardía de Diego Guti y Rubén Valdera, dos fichajes que se incorporaron al Cacereño con la liga ya empezada, una circunstancia que condiciona su acumulación de minutos y explica su posición en el reparto global de protagonismo.

Las sanciones también han tenido su peso en el desarrollo de la temporada. El defensa Iván Martínez se perdió las jornadas 8 y 12 por sanción; Diego Guti causó baja en la jornada 10 y Deco no pudo participar en la 15 (también estaba lesionado). Ausencias obligadas que interrumpen la continuidad competitiva, pero que no responden a decisiones técnicas.

Las lesiones, determinantes

Más determinantes han sido las lesiones de larga duración, que han alterado la rotación del equipo durante varias semanas. Ajenjo se lesionó en la jornada 6 y no ha vuelto a disputar minutos desde entonces. Aunque antes del parón navideño ya entrenaba con el grupo, no llegó a entrar en ninguna convocatoria y podría reaparecer este próximo domingo ante el Celta Fortuna, en el Príncipe Felipe (12.00 horas). Por su parte, Sanchidrián jugó sus últimos minutos en la jornada 7 y permanece fuera desde entonces. Su regreso se espera para el mes de enero, donde en el club se le considera un posible ‘fichaje’ invernal. También se han perdido algunas jornadas por lesión Iván Fernández y Carlos González.

También ha habido casos de gestión física preventiva. Diego Guti no ha participado en las tres últimas debido a molestias, aunque se le espera de nuevo disponible para el próximo compromiso liguero. El cuerpo técnico ha optado por no forzar su regreso, priorizando su recuperación completa.

El reparto de minutos

Pese a todas estas circunstancias, los datos reflejan un núcleo estable de futbolistas que ha sostenido al equipo semana tras semana, con una apuesta clara por la continuidad cuando las bajas lo han permitido. La rotación ha sido corta y muy definida, especialmente en las posiciones clave.

En el top de minutos disputados con el CPC está Emi, con 1.467. Completan el podio el guardameta Diego Nieves (1.440) y Berlanga (1.290). Por encima de los mil están también Adri Crespo (1.210), Joserra (1.195), el capitán Deco (1.065) e Iván Martínez (1.040). Un escalón por debajo está Raúl Sanchís (940) y a más distancia aparecen Carlos González (838) y Diego Gómez (833).

764 ha disputado Iván Fernández, 670 Sanvi, 668 Diego Guti y 631 César Gómez. Han superado los 500 minutos de juego Osama (547) y Rementería (518), estando todos los demás por debajo: Rubén Valdera (398), Ajenjo (377), Javi Barrio (353), Sanchidrián (337), Ale Morales (120) y el guardameta Iván Martínez (90). A ellos se suma el joven juvenil Iker Bidaurrázaga, que jugó algunos minutos ante el Racing de Ferrol.

En conjunto, el análisis de los minutos confirma que el Cacereño ha tenido que adaptarse a un inicio de temporada marcado por contratiempos, pero también que ha sabido competir con un bloque reconocible. Con varios jugadores cerca de reaparecer y el mercado invernal a punto de abrirse (con posibles entradas y salidas), el segundo tramo del campeonato puede ofrecer una fotografía distinta del reparto de protagonismo y de las alternativas del equipo.