El Badajoz regresa al trabajo sin Iturraspe pero con caras nuevas

Las vacaciones navideñas llegan a su final este lunes en el Nuevo Vivero. Tras una semana de descanso propiciada por el parón que ha experimentado este fin de semana la liga debido a la celebración de la Navidad, el Badajoz regresa al trabajo con el objetivo de iniciar la preparación para el duelo ante el Calamonte que tendrá lugar el próximo domingo 4 de enero a las 12.00 en feudo blanquinegro.

La plantilla pacense inició sus vacaciones el pasado domingo tras el empate a uno en Puebla de la Calzada. Los pupilos de Miguel Ángel Ávila no lograron pasar de la igualada en el siempre complicado campo poblanchino y ponían fin de esta manera a la racha de tres victorias consecutivas instaurada tras la llegada de Ávila al banquillo blanquinegro.

Un gol de Abraham Pozo ponía por delante a los blanquiazules en el minuto 21 de juego, pero Borja Domingo, pichichi del Badajoz, igualaría la contienda pasada la media hora de partido para instaurar el definitivo 1-1.

Tras el choque, una de las declaraciones más llamativas emitidas por Ávila en la rueda de prensa posterior al partido fue sobre el mercado de fichajes. El cacereño, reacio a hablar sobre las incorporaciones desde que llegó a Badajoz, rompió su silencio sobre el tema y requirió la llegada de nuevas piezas. «Es obvio que hay que ajustar cosas en el parón. Si queremos pelear por lo más alto necesitamos algunas piezas más. Está claro que debemos reforzarnos. Hay que tener calma porque lo más importante es acertar, pero donde consideremos que podemos mejorar el equipo lo haremos», expresó el preparador blanquinegro.

Llegadas y salidas

Aunque seguramente no como deseaba el técnico, ha habido movimiento en lo que a llegadas y salidas respecta. Gorka Iturraspe ha sido el primero en hacer las maletas para abandonar la casa blanquinegra tras menos de seis meses como futbolista del Badajoz y una escasa continuidad debido a las lesiones que solo le han permitido jugar cuatro partidos desde su llegada. Con la marcha del centrocampista vasco, el Badajoz ha liberado una ficha senior.

Aunque de manera oficial no se ha anunciado ninguna incorporación que sustituya la marcha de Iturraspe, lo cierto es que parece haber una nueva incorporación en el Badajoz. Según se puede comprobar en la página oficial de la Federación Extremeña de Fútbol, la ficha federativa de Thiago Alves aparece dada de alta en la plantilla blanquinegra.

Thiago Alves, última incorporación del Badajoz, durante su etapa en la ASD Sambiase. / ASD Sambiase

Alves es un futbolista argentino de 21 años que puede desenvolverse como mediapunta o en cualquiera de las posiciones que forman el ataque. Llega a Badajoz tras militar en el Anagennisi Deryneia chipriota. Previamente, ha militado en clubes de Italia tras formarse en las categorías inferiores de Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

La doble nacionalidad portuguesa con la que cuenta facilita su llegada a España, por lo que, con su ficha ya activa en la federación, Ávila podrá contar con él el próximo domingo en el duelo que medirá a los pacenses y al Calamonte.