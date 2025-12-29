El Cacereño Femenino prepara la segunda vuelta con la permanencia como objetivo

Vuelta al trabajo del Cacereño Femenino, que tiene por delante dos semanas para preparar su primer compromiso del 2026, con el que dará comienzo la segunda vuelta de la Primera Federación Femenina. Será el domingo 11 de enero ante el Alba Fundación en los campos de Pinilla (18.00 horas). Tras una irregular primera parte de campeonato, las verdes tienen como objetivo asegurar cuanto antes la permanencia en una categoría exigente, donde hay tres descensos para un grupo de catorce.

A las vacaciones navideñas se fueron las pupilas de Ernesto Sánchez con 13 puntos, los mismos que suma el Betis, primer equipo en descenso. Uno menos, 12, tiene el Aem y 11 suma el Europa, colista.

Pero, si por abajo acecha el peligro, por arriba parecen abiertas todas las opciones, ya que la gran cantidad de filiales que hay en la categoría, cuatro (Barcelona B, líder, Real Madrid B, Tenerife B y Atlético B), podrían hacer que hasta el noveno clasificado acabe disputando el playoff de ascenso. En este momento el Cacereño es undécimo a dos puntos del noveno, el filial rojiblanco. En este momento el último en tener plaza de fase de ascenso es el Alba, próximo rival de las verdes, que es octavo con 18 puntos, cinco más que las verdes.

Tras el equipo de Albacete, al CPC le esperan otros dos duros rivales en el mes de enero. Primero visitará al Valencia, un descendido de Liga F que intenta volver cuanto antes a la élite del fútbol femenino español. Después será el turno, de nuevo en los campos de Pinilla, de recibir al Osasuna, otro aspirante al ascenso. Será un duro enero que servirá para calibrar el trabajo de un Cacereño que sabe que tiene que mejorar algunos aspectos de su juego y en ello se está enfocando especialmente.