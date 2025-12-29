El nuevo mandatario nacional de pádel tiene sangre cacereña: "Me siento muy orgulloso de mis raíces"

El nuevo presidente de la Federación Española de Pádel es cacereño. O, al menos, tiene sangre cacereña. Javier Rodríguez Piris (Vizcaya, 1967), hasta ahora presidente de la facción extremeña desde 2020, fue el elegido para liderar el FEP durante los próximos cuatro años el pasado jueves, después de superar un largo proceso electoral. Por este motivo, fue recibido este lunes en la sede de la Diputación Provincial de Cáceres por el presidente, Miguel Ángel Morales, con quien, por cierto, mantiene una amistad por compartir pueblo: Cedillo.

«Mi familia es de Cedillo, y vivo aquí en Cáceres, y me siento muy orgulloso», ha comentado tras la reunión. Aunque es natal de Vizcaya, «con la que también tengo una buena relación», su familia es del pueblo extremeño cercano a la frontera con Portugal. «Me siento orgulloso de mis raíces bilbaínas y también de Cedillo, toda su gente, mis padres, y de Cáceres».

En la reunión mantenida en el palacio provincial, Rodríguez asegura que se han tratado «formas de poder trabajar con la Diputación de Cáceres para desarrollar y promocionar el pádel en todos los aspectos». Así, se ha puesto énfasis en la formación y, además, «en un tema importante para mí como es el pádel para personas con dicapacidad».

El pádel será un deporte más fomentado en la provincia durante esta legislatura. «Se pueden hacer actividades importantes y poco a poco ir desarrollándolas», finalizó. En base a la fuerte implicación del pádel en la sociedad cacereña, se acordó explorar vías de colaboración para realizar eventos competitivos en torno a este deporte que involucre a asociaciones, centros educativos, colectivos de toda la provincia y que, además, puedan transformar la ciudad de Cáceres en una 'gran pista de pádel' que acoja a la celebración de una actividad.

La candidatura europea de Cáceres para ser Capital de la Cultura en 2031 y Ciudad Europea del Deporte este mismo 2026 también han sido unos factores importantes a tratar. Un primer paso hacia el objetivo principal: lograr un pádel más inclusivo, «un pádel para todas las personas».

Proceso

La de pádel era la principal federación que quedaba por renovar su presidencia, pues la mayoría lo hizo en 2024 después de los Juegos de París, pero no fue posible tras varios intentos fallidos. Las primeras elecciones se convocaron en noviembre del pasado año, pero hubo una impugnación ante el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) al considerar que la votación se había celebrado en una fecha coincidente con un torneo internacional, lo que perjudicaba la participación de los censados.

De esta forma, la elección se metió en un largo proceso de convocatorias que ha finalizado este diciembre con la elección de Rodríguez, quien es diplomado en Magisterio por la Universidad del País Vasco y ha sido jugador de pádel durante bastantes años.