2025: un año de transición y dificultades para el Voleibol Arroyo

No ha sido nada fácil el 2025 para el Voleibol Arroyo. Y mucho menos para su primer equipo, el que compite en Superliga Femenina 2. Han sido muchos los cambios vividos a lo largo de la temporada, circunstancias que explican la valoración que hace el presidente de la entidad, Adolfo Gómez.

El sexto puesto logrado en la Superliga Femenina 2 24-25 no cumplió los objetivos inicialmente marcados. A ello se sumó la salida de la carismática entrenadora Flavia Dias, que abandonó el banquillo tras cinco temporadas, llevándose consigo a la anotadora Janine Sandell y a la joven promesa extremeña Fabiola Ortega. Un auténtico “terremoto” que no solo afectó al club, sino también al deporte arroyano y extremeño.

Además, tampoco continuaron las brasileñas Gabi Sasso y Juliana, ni la jugadora local Isa Espino, hasta entonces capitana del equipo. Demasiadas bajas concentradas en una sola temporada.

Imagen del partido Arroyo-MadridChamberí. / CEDIDA

Un proyecto nuevo casi desde cero

Ante esta situación, la directiva comenzó la confección de la plantilla para la campaña siguiente con una noticia especialmente desagradable: la pérdida de los principales patrocinadores privados, lo que supuso una reducción significativa del presupuesto de cara a la temporada 2025-2026.

En ese contexto llegaron el nuevo entrenador, Pablo Alonso, las jugadoras extranjeras Giardini, Ferreira y Arango, así como la madrileña Lozoya y la conquense Martínez. Todas ellas se unieron a Desi Castaño, jugadora local, y a la calabazona Carol Afán, ambas procedentes de la plantilla anterior. El equipo se completó con jugadoras júnior y juveniles de nuestra cantera, algunas con experiencia previa en la Superliga 2.

La primera vuelta de la competición ha resultado muy negativa en cuanto a resultados, situándonos en la penúltima posición del grupo A, en puestos de descenso automático, “con los que cerramos este complicado 2025”, apunta el histórico dirigente.

“Confiamos en que el parón vacacional sirva para recuperar fuerzas y revertir la situación. Creemos en el trabajo que está realizando el cuerpo técnico y esperamos que, a la compenetración en el juego, que tanto ha costado alcanzar, se sume el carácter y la garra de todas las jugadoras”, añade.

Prosigue Gómez con un deseo: “Que 2026 nos traiga más aficionados a las gradas, aunque somos conscientes de que el apoyo crece de la mano de los buenos resultados”.

Por último, “queremos agradecer el respaldo de la Fundación Jóvenes y Deporte, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, la Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio de Cáceres, principales apoyos institucionales del club, así como la colaboración de más de 30 empresas de Arroyo de la Luz y Cáceres que siguen apostando por el proyecto deportivo femenino del Voleibol Arroyo”, remarca Adolfo Gómez.