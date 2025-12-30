Iván Fernández pide fe en el Cacereño: «No estamos tan lejos»

El Cacereño regresó el domingo al trabajo tras el parón navideño con la intención de utilizar este descanso como un punto de inflexión en la temporada. El conjunto de Julio Cobos ya prepara el compromiso de este domingo (12.00 horas) en el estadio Príncipe Felipe ante el Celta Fortuna, penúltimo partido de la primera vuelta en el grupo I de Primera Federación. El encuentro llega en un momento delicado, con el equipo necesitado de resultados y con varias incógnitas en la plantilla, tanto por las lesiones como por el inminente mercado invernal.

Uno de los futbolistas que continúa trabajando al margen es Iván Fernández. El jugador extremeño arrastra problemas físicos desde hace semanas y no ha podido tener continuidad en este tramo del campeonato. Se perdió el partido de la jornada 15, reapareció en la 16 ante el Zamora, aunque solo pudo disputar media hora, y volvió a quedarse fuera en el último encuentro de 2025 frente al Unionistas de Salamanca. A día de hoy, no estará listo para regresar este domingo ante el filial celeste. «La lesión todavía no me permite estar al cien por cien y no tiene sentido forzar», reconoce con sinceridad.

Mensaje de calma

Iván Fernández explica que el parón navideño ha servido para bajar pulsaciones. «Las Navidades han venido bien, la verdad, para descansar un poco y desconectar», señala, aunque deja claro que el regreso al trabajo se ha producido con mentalidad competitiva. «Ahora ya toca volver a enchufarse y pensar solo en el fútbol».

Pese a la situación clasificatoria, el futbolista transmite un mensaje de calma y confianza en el grupo. Desde dentro del vestuario no se percibe una distancia excesiva con los rivales directos. «No estamos tan lejos como puede parecer por la clasificación», afirma Iván Fernández, convencido de que el equipo ha competido mejor de lo que reflejan algunos resultados. «Hay muchos partidos que se nos han escapado por detalles muy pequeños», insiste.

Esa sensación de estar cerca, pero sin terminar de rematar, ha marcado la primera vuelta del Cacereño. El equipo ha mostrado fases de buen juego, pero también ha cometido errores puntuales que han terminado costando puntos. Iván Fernández señala claramente el camino a seguir: «Tenemos que corregir errores, sobre todo en momentos concretos de los partidos». En una categoría tan igualada como la Primera Federación, el margen es mínimo. «Aquí cualquier fallo te penaliza mucho y lo estamos pagando», reconoce.

Las imágenes del Unionistas - Cacereño / Agencia LOF

El vestuario es consciente de que la mejora pasa por ajustar pequeños aspectos y ganar fiabilidad. «No es que estemos haciendo todo mal, pero sí que hay cosas que tenemos que hacer mejor», apunta el futbolista. Recuperar la confianza es otro de los grandes objetivos. «Cuando los resultados no llegan, todo cuesta un poco más, pero el grupo está unido y con ganas de sacar esto adelante».

El regreso debe esperar

En el plano personal, Iván Fernández atraviesa un momento complicado por la lesión, que le ha impedido ayudar al equipo sobre el césped. Aun así, se muestra prudente y paciente. «Me fastidia no poder estar con mis compañeros, pero hay que ser responsable», explica. «Quiero volver cuando esté bien, no para dos partidos y volver a parar», añade, descartando su presencia este domingo ante el Celta Fortuna.

Mientras tanto, el Cacereño afronta un mercado invernal que se presenta decisivo. Las bajas y la falta de efectivos en algunos encuentros han puesto de relieve la necesidad de reforzar la plantilla. Iván Fernández también es consciente de ello, aunque mantiene el foco en el trabajo diario. «Ahora mismo lo importante es el día a día y el partido del domingo», apunta.

El duelo ante el Celta Fortuna se presenta como una oportunidad para empezar a cambiar la dinámica antes del ecuador liguero. Iván Fernández, aunque todavía desde fuera, lo tiene claro: «Si corregimos errores y seguimos creyendo, los resultados van a llegar».