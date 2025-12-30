Manu Ramírez: «Estar en el Extremadura para mí es una pasada»

El Extremadura presentó oficialmente a Manu Ramírez como nuevo jugador del conjunto azulgrana. El acto tuvo lugar en las instalaciones de 3LC Gestión Integral, uno de los patrocinadores del club, en un ambiente cercano y cargado de ilusión por parte de un jugador que ha decidido bajar una categoría para jugar en Almendralejo.

El director deportivo, Manuel Mosquera, fue el encargado de dar la bienvenida al mediapunta onubense, que lucirá el dorsal 17 y que ya estará disponible para debutar este mismo domingo, a las 13.00 horas, en el Nuevo Colombino, frente al Recreativo de Huelva, equipo en el que se formó el propio futbolista.

Durante su presentación, Manu Ramírez mostró su satisfacción por esta nueva etapa: «Las primeras horas han sido muy buenas porque conocí a mis compañeros, al club y a la gente que lo rodea. Estoy muy contento de estar aquí y de poder hacer cosas buenas».

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, el nuevo jugador azulgrana se definió como un futbolista con buen golpeo y capacidad asociativa: «Tengo buen golpeo, tanto a balón parado como desde larga distancia, y me gusta asociarme y encontrar acciones en ataque. Espero dar lo mejor de mí, aportar calidad y ese último pase».

Manu explicó también qué fue lo que le convenció del proyecto extremeño: «el club es interesante y bonito. Ya lo seguía porque tengo compañeros aquí y desde el primer momento que me llamaron no lo pensé mucho.

El debut en Huelva tendrá, además, un componente emocional especial para el jugador. «Volver a mi casa, a donde empecé de pequeño, es una ilusión. Encantado de poder jugar allí y ojalá los tres puntos se vengan para casa, que eso sí es importante».

Por su parte, Manuel Mosquera hizo balance de un 2025 muy positivo para el club, recordando que se han cumplido todos los objetivos marcados, incluido el ascenso. «Ha sido un gran año. El objetivo se consiguió, pero lo más importante ha sido el camino, disfrutar del día a día y del ambiente que se ha creado».

El director deportivo subrayó la importancia del trabajo colectivo, agradeciendo al club, al consejo de administración, al cuerpo técnico y a los futbolistas su compromiso diario. Además, dejó claro que el Extremadura seguirá atento al mercado. «Nos gusta anticiparnos a las oportunidades. Con Manu hemos hecho algo parecido a lo de Robert Correa, y nos suele ir bien. El Extremadura siempre está atento al mercado».

Con la llegada de Manu Ramírez, el Extremadura refuerza su parcela ofensiva con un futbolista joven, talentoso y con hambre de seguir creciendo, que podría estrenarse este domingo en un escenario inmejorable.