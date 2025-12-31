Real Madrid
Mbappé se perderá la Supercopa de España por lesión
El francés sufre un esguince en su rodilla izquierda y permanecerá un mínimo de tres semanas de baja
Tomàs Andreu
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España después que se le haya diagnosticado unos problemas en su rodilla izquierda. El delantero francés arrastraba molestias en las últimas semanas y tras someterse a una resonancia magnética deberá permanecer un mínimo de tres semanas de baja.
La lesión sufrida por Kylian Mbappé diagnosticada este miércoles ya tiene consecuencias inmediatas en el calendario. El delantero francés se perderá varios compromisos importantes y su presencia en otros queda seriamente comprometida, a la espera de la evolución en los próximos días.
Tres semanas de ausencia
De entrada, Mbappé no estará ante el Real Betis, un duelo en el que su equipo deberá buscar soluciones ofensivas sin su principal referencia. Tampoco podrá disputar la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, una baja de peso en un partido marcado por la exigencia y la intensidad.
En caso de que su equipo avance, el francés también se perdería la final de la Supercopa, ya sea frente al Barcelona o al Athletic Club, lo que supondría un golpe importante en un título que suele marcar el inicio del año. A nivel liguero, el partido ante el Levante está igualmente descartado.
Además, su participación frente al Mónaco en la Champions League es muy dudosa, pendiente de cómo responda a la recuperación. En el club reina la prudencia y no se forzará su regreso si no está al cien por cien.
Una ausencia sensible para el equipo que dirige Xabi Alonso y un nuevo contratiempo para Mbappé, que ve cómo la lesión llega en un tramo clave del calendario.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año
- La Cabalgata de Reyes de Cáceres rendirá un homenaje a los bomberos del Infoex, tendrá más participantes, más caramelos y 14 carrozas
- El adiós más triste a Luis Reyes, el ebanista de Cáceres que hizo de la madera una herencia familiar
- Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
- Zona de Bajas Emisiones de Cáceres: qué cambia y qué sigue igual en la circulación y estacionamiento del centro