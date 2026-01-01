La Copa de Extremadura King Long de fútbol sala comienza este viernes con dos partidos

El fútbol sala extremeño inicia este fin de semana el trayecto de una nueva competición copera. Con los dos equipos que Extremadura tiene en Segunda B ya clasificados para la fase final, disputan la primera ronda seis equipos de Tercera División y diez de Primera Extremeña. Este fin de semana, desde este viernes hasta el domingo, están programados los partidos que ya clasificarán a cuatro equipos para la ‘final a ocho’ prevista el próximo mes de marzo.

Arranca así la duodécima edición de este torneo que estrena el nombre de Copa de Extremadura King Long de fútbol sala masculino, después del acuerdo de patrocinio que firmó la Federación Extremeña de Fútbol con este fabricante automovilístico asiático. Ocho equipos jugaran la fase final, en sede aún por determinar, del 20 al 22 de marzo, con el formato ya tradicional de cuartos de final el viernes, semifinales el sábado y la gran final el domingo. Ya tienen plaza para esa fase final los dos equipos extremeños que juegan en Segunda División B: Grupo López Bolaños de Fuente del Maestre y Jerez Futsal de Jerez de los Caballeros.

Los otros seis clasificados se irán conociendo este mes de enero. En principio, cuatro ya conseguirán plaza este primer fin de semana del año.

El San José defiende título

Desde el grupo 23 de Tercera División se han clasificado los seis primeros al final de la primera vuelta, que coincidió con la llegada del descanso navideño. Fueron sorteados para establecer tres eliminatorias a partido único, con otras tantas plazas para la fase final. Este viernes se jugará el cruce Bambatam Rena-Colegio San José (21.00), segundo y tercero, respectivamente, en liga y ya con una emocionante trayectoria de enfrentamientos apasionantes entre ambos. El San José es el actual campeón de esta Copa.

El domingo se jugará por la mañana el no menos apasionante Buhersa Fyerpa Talayuela-Granja Futsal (12.30), sexto y quinto en liga. Los talayuelanos llegaron in extremis a la Copa aprovechando una sensacional racha de cinco victorias seguidas y Granja es el vigente campeón de la liga regular. Se da la circunstancia de que este mismo partido se repetirá el siguiente fin de semana cuando se reanude el torneo liguero.

Y el domingo por la tarde se jugará el tercer partido con equipos de Tercera: Torrecillas-Jarandilla (18.30), primero y cuarto, siendo ambos los dos grandes animadores esta temporada del grupo extremeño de esta categoría. Los de Torrecillas de la Tiesa se han proclamado ‘campeones de invierno’ y los de Jarandilla de la Vera compiten por todo en lo alto de la tabla.

Por otro lado, los dos primeros clasificados de cada uno de los cinco grupos de Primera División Extremeña al llegar al parón navideño, consiguieron sitio para esta Copa. Los del grupo 1 competirán por una plaza directa para la fase final: Cristo de Serradilla-Publijaime Villa Xarahiz en un partido que se jugará el sábado a las 20.00. Los otros ocho equipos de esta categoría deberán jugar dos rondas, siempre a partido único, en busca de las dos plazas que completarán la fase final. Por un lado: Global Paint Malpartida-Fuentes de León (20.30 horas de este viernes) y Don Bosco-Ciudad Villanueva del Fresno (domingo, 12.00). Los ganadores jugarán entre sí el 10 de enero. Y, por otro lado, jugarán el sábado Logrosán-Badajoz Albroska (18.00) y Madroñera-Codosera (18.30), igualmente enfrentándose los vencedores el siguiente fin de semana.

En el historial de las ediciones anteriores Jerez tiene tres títulos de campeón, dos cada uno Grupo López Bolaños y Navalmoral y con uno cada uno Cáceres Universidad, Malpartida, Cerro de Reyes y Colegio San José.