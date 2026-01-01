De Diogo Jota a George Foreman: los deportistas que nos dejaron en 2025

Cuando se cierra 2025 y se abre la puerta a 2026, en SPORT recordamos a aquellos deportistas que nos dejaron en este año que ha terminado. Representantes de todos los ámbitos deportivos que disfrutaron de largas trayectorias o que se marcharon demasiado pronto, cuando sus carreras se encontraban en pleno desarrollo. Diogo Jota y su hermano André Silva, Xabier Azkagorta o George Foreman, entre otros, pasaron este año a formar parte de este triste listado.

Uno de los últimos en añadirse ha sido el entrenador francés Jean-Louis Gasset, extécnico del Marsella, exseleccionador de Costa de Marfil y antiguo adjunto del PSG, que falleció el 26 de diciembre a los 72 años, tras una extensa carrera en el fútbol, primero como jugador y, sobre todo, como entrenador, anunció el Montpellier, el club de su formación. El mes de diciembre se llevó también a dos jóvenes deportistas, el biatleta noruego Sivert Bakken, cuya muerte se encuentra bajo investigación, tras ser encontrado sin vida en una habitación de hotel en Italia; y la ex capitana de la selección femenina de Sudáfrica de rugby, Lusanda Dumke, que murió con 29 años después de que le diagnosticaran un cáncer gástrico poco común.

Diogo Jota y André Silva, un adiós demasiado pronto

Sin duda, una de las pérdidas más impactantes de este 2025 fue la de los jóvenes hermanos portugueses, Diogo Jota y André Silva. El primero de ellos debía reincorporarse a la disciplina del Liverpool después de unos días de descanso en Portugal tras su boda y optó por hacer el viaje en coche por recomendación médica debido a los problemas pulmonares que había sufrido semanas antes. André lo acompañaba en el trayecto pero un accidente en el kilómetro 65 de la A-52 en el término de Cernadilla, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria truncó su viaje. El Lamborghini en el que viajaban se incedió en unos minutos y nada se pudo hacer por salvar su vida.

Sus compañeros de equipo le rindieron homenaje el pasado 4 de diciembre, el día en el que el futbolista habría cumplido 29 años. Tras su fallecimiento, la entidad retiró definitivamente el número 20 que había lucido el futbolista luso durante su carrera y anunció planes para construir una escultura conmemorativa permanente en Anfield en su honor.

Luto en el motociclismo

El mundo del motor sufrió este 2025 la pérdida de dos jóvenes pilotos: Pau Alsina y Borja Gómez. El primero falleció el 21 de julio a los 18 años tras un accidente durante un test privado en el circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz. El segundo perdió la vida en el circuito francés de Magny-Cours tras un grave accidente durante los primeros entrenamientos libres del campeonato europeo de stock.Tenía 20 años.

George Foreman, un icono del boxeo

George Foreman, icónico boxeador estadounidense, falleció a los 76 años el pasado mes de marzo. Doble campeón mundial de los pesos pesados (en 1973 y 1994), derribó en seis ocasiones a Joe Frezier en la primera pelea en la que conquistó el título y que sorprendió a Michael Moorer con una victoria varios años después, cuando ya contaba 45 años.

Muhammad Ali, en las cuerdas contra Foreman en 1974 en Kinsasa / AP

Su pelea más recordada será siempre la que protagonizó junto a Muhammad Alí en 1974 para defender el título de campeón del mundo en Kinshasa (República Democrática del Congo) en un combate que paralizó al mundo del deporte el 30 de octubre de 1974 en la que se conoce como la “pelea del siglo”, y en la que puso contra las cuerdas a Alí. Foreman se presentó a la cita con un invicto de 40-0 y besó la lona en el octavo asalto. Deprimido, se retiró en 1977 para volver al ring en 1987 y ganar su segundo campeonato mundial ante Evander Holyfield con 42 años el 19 de abril de 1991.

Bernardo Ruiz, el ciclista que abrió el podio del Tour de Francia para España

Con 100 años a sus espaldas, Bernardo Ruiz falleció el pasado mes de agosto en Orihuela, su ciudad natal y donde se gestó su carrera como ciclista. Coetáneo de Federico Martín Bahamontes y Jesús Loroño, entre sus grandes éxtiso se encuentra la victoria en La Vuelta a España de 1948. Unos aós después, en 1952, se convertía en el primer español en subir al podio del Tour de Francia.Fue tercero por detrás de Fausto Coppi y de Stan Ockers. Ganó además 2 etapas del Tour de 1951, otras cuatro de la Vuelta y una del Giro para convertirse en un referente del ciclismo español de la época.

Otro histórico del ciclismo español, Jordi Mariné falleció el 22 de febero a los 83 años. Corrió La Vuelta y el Tour de Francia y fue olímpico en Tokio 1964. Tras su etapa como profesional fue director deportivo de la Federación Española de Ciclismo.

José Araquistáin y Ochotorena, dos porteros emblemáticos

En 2025 nos dejaron dos guardametas emblemáticos españoles. José Araquistáin, legendario portero de las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, defendió las mallas para Eibar, Real Sociedad, Real Madrid, Elche y Castellón, además de ser internacional con España en seis ocasiones, entre ellas, un partido del Mundial de Chile de 1962. Su actuación más destacada fue probablemente la Copa de Europa de 1966. Una lesión de Betancort le permitió disputar las semifinales frente al Inter y la final ante el Partizán como portero del Real Madrid, club que se hizo con su sexta corona continental.

Ochotorena, fallecido en Valencia el 26 de octubre a los 64 años, disfrutó de una extensa carrera, desde 1979 hasta 1998, cuando anunció su retirada, defendiendo la camiseta de Real Madrid, Valencia, Tenerife, Logroñés y Racing. A la sombra de Miguel Ángel y de Buyo ganó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga con la camiseta del Real Madrid, además de un trofeo Zamora con el Valencia en 1989.

Después de colgar las botas se dedicó a la formación de porteros, pasando con este nuevo rol por el Liverpool, la selección española y el Valencia.

Leo Beenhakker, el entrenador del Real Madrid de la Quinta del Buitre, murió también este 2025, con 82 años, el pasado 10 de abril.

Xabier Azkagorta, leyenda del Espanyol que brilló en Bolivia

El guipuzcoano, Licenciado en Medicina y Cirugía, fue un emblema del Espanyol, club en el que se convirtió en 1983, con 29 años, en el entrenador más joven de la Primera División, antes de echar raíces en Bolivia, donde condujo a la selección nacional hasta el Mundial de 1994.

Una grave lesión de rodilla le privó de despuntar como futbolista pero trasladó su pasión a los banquillos, convirtiéndose en un auténtico trotamundos hasta su muerte el pasado 14 de noviembre, a los 72 años. Pasó por la selección de Chile, sin éxito, para después probar el fútbol japonés (Yokohama Marinos) y el mexicano (Chivas), entre uno y otros, el Real Madrid de Florentino Pérez le reclamó para dirigir sus escuelas en Sudamérica. En España también dirigió a Sevilla, Tenerife y Valladolid.

En clave española el fútbol vivió este 2025 también la pérdida de José María Argoitia (85 años), histórico jugador del Athletic entre 1960 y 1972 campeón de Copa en 1969 que vistió la camiseta del club vasco en 308 partidos oficiales en los que marcó 69 goles; Nico Hidalgo (32 años), ex futbolista del Granada, Cádiz, Racing y Extremadura, Abel Díez (72 años), histórico delantero del mejor Sporting de su historia que militó en el club asturiano a lo largo de ocho temporadas (1976-1984); Javier Dorado (48 años), ex jugador del Real Madrid, Rayo Vallecano, Mallorca y Sporting de Gijón; y Juan Padrón (89 años), ex futbolista y dirigente deportivo español (presidente de la Federación Interinsular de Tenerife, de la Federación Canaria de Fútbol y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol).

Nicola Pietrangeli, el espejo de la Next Gen italiana

Del futbol al tenis, de España a Italia, este 2025 también traspasó uno de los iconos italianos del tenista de la raqueta, Nicola Pietrangeli, a los 92 años. Nacido en Túnez, fue el primer transalpino en conquistar un título de Grand Slam: los Roland Garros en 1959 y en 1960.

La pista del Foro Itálico de Roma acogió el féretro del italiano / EFE

Tras Pietrangeli, solo el emblemático Panatta y Sinner han conseguido repetir esa gesta. Tras su carrera como profesional, también tuvo el honor de guiar a Italia hacia el título de Copa Davis de 1976.

El tenis español perdió a Juan Aguilera en este 2025. Referente en la década de los 80 y principios de los 90, falleció a los 63 años el pasado mes de marzo. Conquistó cinco títulos ATP y entre sus partidos más recordados destaca la victoria sobre Boris Becker en el ATP de Hamburgo de 1990.

Rafa Rullán, un referente del juego interior

Con sus 2.07 de altura, Rullán se hizo un hueco en el Real Madrid de basket de los años 70, así como de la selección española. Su desempeño en el juego interior le llevó además a formar parte de la Selección Europea en cinco ocasiones. Hasta su retirada, en 1988, conquistó 14 títulos de Liga, 9 Copas y una Supercopa de España, 3 Copas de Europa (1974, 1978 y 1980), una Recopa (1984), 4 Copas Intercontinentales (1976, 1977, 1978 y 1981) y un Campeonato de Europa con España en 1973.

Jugó 18 temporadas con el conjunto blanco, una cifra solo superada por el también balear, Sergio Llull.

Iván Pajuelo (31 años), atleta y campeón de España de los 50 kilómetros marcha

El atletismo español lloró este 2025 la pérdida del joven Iván Pajuelo a principios de este 2025. El 21 de enero, el marchador extremeño fue encontrado sin vida en su piso de San Fernando (Cádiz), dejando consternados a aquellos que lo conocían. Durante su trayectoria como profesional fue campeón de España de 50 km en 2020 e internacional con la selección nacional en varias ocasiones. Disputó los 50 km marcha del Mundial de Londres de 2017.

Felix Baumgartner, el aventurero que perdió la vida en el aire

A los 56 años, el hombre que batió la barrera del sonido en 2012 con un salto desde la estratosfera a más de 39 kilómetros de altura, falleció en un accidente de parapente el pasado mes de julio. Su salto desde el borde del espacio sigue siendo más de una década después, una de las mayores proezas de la exploración humana

Estos no fueron los únicos deportistas que nos dejaron en 2025. También fallecieron Jorge Costa (53 años), ex capitán del Oporto, campeón de Europa en 2004 además de ocho Ligas, cinco Copas y una Copa de la UEFA; Joaquín Ramos Marcos (78 años), uno de los árbitros más ilustres del fútbol español y comentarista televisivo tras su retirada, Naroa Elizande (27 años), pelotari y una de las fundadoras de Ados Pilota, primera empresa de pelota exclusivamente femenina; Óscar Rey (45 años), ex waterpolista, mundialista con la selección española en Montreal 2005 y bronce en el Europeo de Belgrado 2006; Andrija Delibasic (43 años), ex futbolista del Partizan, Mallorca, Benfica, Braga, Real Sociedad, Hércules y Rayo Vallecano, entre otros; Peter Rufai (61 años), ex portero nigeriano del Deportivo y el Hércules y mundialista con su país en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 además de hijo del Rey Rufai de Idimu (área metropolitana de Lagos) y, por tanto, príncipe de la región que no quiso reinar.

Ágnes Keleti, la olímpica más longeva / EFE

La lista continúa con Fuzzy Zoeller (74 años), ex golfista estadounidense, dos veces campeón de un ‘mayor’ (Augusta en 1979 y el US Open en 1984); Luis Galván (77 años), integrante de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en 1978 y emblema del club Talleres de Córdoba; Nino Benvenuti (87 años), leyenda del boxeo italiano, campeón olímpico en 1960, campeón mundial de los pesos superwélter en 1965 y 1966 y campeón europeo de los pesos medios entre 1965 y 1967; Wlamir Marques, icono del baloncesto y cuádruple medallista mundial, que alcanzó los 87 años, edad a la murió en un hospital de Sao Paulo; Boris Spassky (88 años), recordado por la derrota en la ‘partida del siglo’ disputada en 1972 en Reikiavik (Islandia) frente al estadounidense Bobby Fischer; Antonio Lima dos Santos (83 años), compañero de Pelé en la época dorada del Santos; y Ágnes Keleti la medallista olímpica viva con mayor edad en el momento de su muerte, tenía 103 años cuando una pulmonía acabó con su vida.

Bonus track

Por último, en esta lista recordamos a un personaje que, pese a no ser deportista, si se convirtió en una figura importante para la selección española, a la que siguió incansable durante más de media vida. Manolo ‘el del bombo’ falleció a los 76 años, tras acompañar a La Roja en 10 Mundiales, desde España 1982 hasta Rusia 2018 además de animar a España en ocho Eurocopas.