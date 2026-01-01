La nueva Grada Diputación del Cacereño ya luce en el Príncipe Felipe

Ya es una realidad. El estadio Príncipe Felipe presenta desde esta semana una de las mejoras más importantes de los últimos años junto a la histórica renovación del terreno de juego que se acometió este último verano. La nueva Grada Diputación es ya una realidad y una parte podrá verse por primera vez este domingo, coincidiendo con el regreso a la competición del Cacereño tras el breve parón navideño. La instalación, apenas comenzada, ya que ocupará todo el fondo (tendrá entre 1.200 y 1.500 localidades), supone un paso adelante en la modernización del recinto y en la mejora de las infraestructuras del club en una temporada especialmente exigente.

El origen de esta grada se encuentra en el respaldo institucional de la Diputación Provincial de Cáceres, que aprobó una subvención de 200.000 euros para impulsar el proyecto. El coste global de la actuación asciende a unos 310.000 euros más IVA, tal y como explicó el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, el pasado 6 de octubre. La ayuda provincial fue clave, al igual que antes lo habían sido las de ayuntamiento y Junta para acometer la mejora del terreno de juego, que tras los problemas iniciales, ya luce un césped en perfecto estado.

Las obras comenzaron semanas después de la aprobación de la subvención y se han desarrollado siguiendo el calendario previsto. Ordóñez situó el 20 de diciembre como fecha orientativa para su finalización, un objetivo que prácticamente se ha cumplido. Inicialmente, el club manejó la posibilidad de que la Grada Diputación estuviera lista antes de esa fecha pensando en una hipotética eliminatoria de la Copa del Rey si el Cacereño lograba avanzar rondas. Sin embargo, la eliminación en la primera ronda ante el Guadalajara redujo esa urgencia y ha permitido completar los trabajos sin la presión del calendario copero.

Un año para el recuerdo

La nueva grada mejora la imagen del Príncipe Felipe y se enmarca dentro de un año muy significativo para la entidad verde. Un curso que quedará para el recuerdo por el ansiado ascenso conseguido la pasada temporada, un logro al que se refirió el propio Ordóñez en su mensaje de fin de año dirigido a la afición. En él, calificaba 2025 como «un año inolvidable» y reconocía que el estreno en la categoría «está siendo muy difícil», aunque aseguraba que el club hará todo lo posible para lograr la permanencia.

En el plano deportivo, el Cacereño vuelve a la competición este domingo a las 12.00 horas frente al Celta Fortuna, en el Príncipe Felipe. Será el penúltimo encuentro de la primera vuelta y llega tras un parón navideño atípico, de apenas un fin de semana sin fútbol. El choque servirá tanto para estrenar visualmente la Grada Diputación como para medir las opciones del equipo en la lucha por la salvación. La primera vuelta se cerrará el próximo fin de semana a domicilio, precisamente ante el Guadalajara, en un tramo decisivo antes de afrontar la segunda mitad del campeonato con nuevas ilusiones… y con una grada que ya luce en el Príncipe Felipe.