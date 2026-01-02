El Cacereño recibe el Premio Torres de Cáceres por su proyección de la ciudad

El Cacereño ha sido distinguido con el Premio Torres de Cáceres 2025, un reconocimiento que concede anualmente la Asociación Torres de Cáceres a personas o entidades que se han significado de forma especial en la promoción y proyección de la ciudad. La concesión se produjo por unanimidad de la junta directiva y responde, según destacó la asociación, a los valores deportivos, sociales y emocionales que representa el club verde.

El presidente de la asociación, José Luis Jerez, recordó que la entidad trabaja para potenciar los valores de la sociedad cacereña y preservar el pasado de la ciudad sin renunciar a construir un futuro mejor. En ese contexto se enmarca este galardón, que en ediciones anteriores recayó en la Fundación Cruz Blanca, la Casa del Dragón y Juego de Tronos o los propietarios del restaurante Atrio.

Por su parte, el secretario de la asociación, Marcelo Polán, detalló los motivos de la concesión. Subrayó que el Cacereño ha puesto el nombre de Cáceres en el mapa deportivo nacional, generando una ilusión colectiva que ha trascendido el fútbol. Destacó su papel como decano del fútbol extremeño, su capacidad de resistencia durante más de un siglo de historia y su contribución a la proyección social y cultural de la ciudad.

La asociación valoró especialmente la temporada 2024-2025, calificada como histórica, con un ascenso que supuso el renacer de una ilusión ciudadana y una comunión sin precedentes entre equipo y afición, reflejada en los 7.500 espectadores que llenaron el estadio en los playoffs. Cada partido y cada desplazamiento, señalaron, se han convertido en un escaparate de Cáceres.

El presidente del CPC, Carlos Ordóñez, agradeció el premio y lo definió como un reconocimiento a años de trabajo y constancia. Destacó la recuperación de una «marea verde» en la ciudad y el orgullo con el que hoy se luce el escudo del club. Subrayó que el galardón refuerza el vínculo entre el Cacereño y Cáceres, una relación basada en el esfuerzo compartido y en la fidelidad de una afición que ha vuelto a creer.