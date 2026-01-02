El Cacereño recupera a Ajenjo para empezar 2026

El Cacereño afronta el primer partido de 2026 con una noticia largamente esperada: la vuelta de Ajenjo. El centrocampista verde ya está recuperado y apunta a la convocatoria para el encuentro de este domingo ante el Celta Fortuna, que se disputará en el estadio Príncipe Felipe a partir de las 12.00 horas.

Ajenjo jugó sus últimos minutos el pasado sábado 4 de octubre, en el partido frente al Lugo, y desde entonces se ha perdido once encuentros. El técnico del Cacereño, Julio Cobos, ha confirmado este viernes en rueda de prensa que el jugador «ya va a poder estar», después de completar toda la semana de entrenamientos con buenas sensaciones. El club decidió no arriesgar antes del parón navideño para evitar una recaída, pero ahora el futbolista está listo para regresar.

No es la única novedad en la enfermería. Iván Martínez ha vuelto a entrenar con el grupo y su disponibilidad se decidirá en la última sesión previa al choque. En cambio, Diego Guti e Iván Fernández continúan fuera, aunque el primero ha experimentado una mejoría. En cuanto a Sanchidrián, Cobos confía en que pueda empezar a entrenar con normalidad a final de mes o incluso antes.

El técnico verde valoró positivamente el descanso competitivo, tras una primera parte de campeonato «muy intensa» y con una dinámica de resultados poco favorable. «Desconectar y no vernos todos los días creo que ha sido bueno», explicó, aunque subrayó que el verdadero termómetro será el resultado del domingo.

También reconoció que el equipo necesita dar un paso adelante. «Estamos intentando hacer de todo, pero no está siendo suficiente. No hay otra fórmula que no sea seguir trabajando», afirmó, incidiendo en la necesidad de corregir errores.

En el mercado de invierno, el Cacereño sigue abierto a reforzarse, especialmente en las bandas. El entrenador confirmó que el club busca extremos para paliar las numerosas bajas sufridas por lesión y disponer de más alternativas.