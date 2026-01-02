El Cáceres, a abrir 2026 con el primer triunfo como local

El Cáceres Patrimonio abre el año y cierra la primera vuelta recibiendo este sábado al Toledo (Multiusos, 19.00 horas). El objetivo será ganar el primer encuentro como local, una meta que pocos hubieran imaginado como escenario cuando se cumple la mitad de la competición regular. Las cinco victorias de los de Jacinto Carbajal han sido fuera, un balance, éste sí, muy notable.

«Ha sido un par de semanas tras el partido de Valladolid un tanto atípicas. Dimos un días de descanso, luego el parón de Navidad, ahora lo de fin de año, son semanas un poquito distintas, no con la continuidad de las semanas de trabajo». Carbajal ofrecía un análisis previo del escenario basado en lo atípico de las fechas. «Estamos con ganas de arrancar el año en el Multiusos, con los Reyes cerca y esa iniciativa del club de traer juguetes y que ningún niño se quede sin ellos estas Navidades». Se refería el técnico a la campaña de recogida de juguetes con fines solidarios para la Fundación Red Madre. «Estamos con el foco de acabar la primera vuelta con victoria, que sería la sexta de la temporada y que nos mantendría en ese grupo que está peleando por esas últimas plazas de playoff. También supondría esa victoria que se nos está resistiendo en el Multiusos», añadió el entrenador.

Anímicamente, dice Carbajal, «el equipo está bien, con ganas de hacer un buen partido. Enfrente uno de los mejores bloques nacionales de la competición. Tiene un grupo de nacional con mucha experiencia tanto en Primera y Segunda FEB, con Luis García, Fernando Sierra, Lafuente, Mendiola, Serrano… y están teniendo buenas sensaciones, juegan y se conocen bien, entienden bien el juego».

Precedente copero

«Nos enfrentamos a ellos en Copa en septiembre y el jugador sabe de lo que estás hablando. Vamos a ver si somos capaces de dar nuestro mejor nivel, sobre todo en energía, que es lo que hace falta y lo que te empuja a hacer un buen partido», valoró el preparador.

¿Esta vez sí llegará el triunfo?, se le cuestionó. «Queremos hacer la mejor puesta en escena en el Multiusos. Preparamos el partido cada semana con el mejor desempeño y el jugador quiere ganar, sea en casa o fuera. Es una nueva oportunidad para conseguirlo y nos hace falta. Sería no descolgarnos de esos equipos que están con seis victorias, como Toledo, Clavijo o León. Alcanzarla es importante y el equipo tiene que agarrarse al partido como sea», agregó.

Preguntado por qué le pide al recién inaugurado año 2026, Carbajal manifestó que «como equipo desde luego salud. De momento la hemos tenido. No ha habido ninguna lesión importante o que nos haya dejado a jugadores fuera de juego. También le pediría un poquito más de regularidad. El caballo de batalla está siendo esa irregularidad y lo triste es que estamos mostrando esa mejor cara fuera del Multiusos y el aficionado no está viendo el máximo nivel de este equipo, nosotros si lo vemos cuando vamos fuera. A ver si damos nuestra mejor versión, tanto en casa como fuera», sugirió el entrenador verdinegro.