El Mérida comienza el año en Lugo sin Álvaro García

El encuentro que disputarán el Lugo y el Mérida en el estadio Anxo Carro será el que abra la competición liguera en Primera Federación en el año 2026, con un horario absolutamente original en la mañana del sábado, las 12.00 horas.

El cuadro emeritense vuelve al curso sin haber conseguido vaciar su enfermería, tal y como se había propuesto antes de marcharse de vacaciones. No estará Luis Pareja por un problema en una uña ni tampoco se han recuperado los que ya estaban lesionados: Carlos Doncel, Víctor Corral y Jacobo Martí. A esto se le suma la baja de Álvaro García por unas molestias en los isquiotibiales, las cuales ya arrastraba en el último encuentro del año y que le han impedido entrenar con normalidad durante esta semana. Se da la circunstancia de que es la primera vez que el máximo goleador del equipo, y del grupo, es baja en un partido, en medio de la rumorología de que el delantero tiene ofertas de equipos de superior de categoría o de la misma, pero con mayor presupuesto.

Ninguna negociación abierta

En este sentido, el entrenador del Mérida, Fran Beltrán, reconocía con respecto a este tema que «es normal, porque ha tenido un inicio de temporada espectacular, con goles, con juego y con lo que nos ha dado», pero asevera que «no sé absolutamente nada, más allá de que tiene una cláusula de rescisión concreta, el Mérida no negocia absolutamente nada porque cuenta con él, el chico es feliz aquí. Entiendo que si algún equipo viene será su decisión». Beltrán quiso remarcar el compromiso del jugador afirmando que «sé lo que hizo para jugar el día del Athletic y estábamos a once días para que se abriese el mercado. Álvaro aquí está trabajando como una auténtica bestia. Esto acaba de empezar, no tengo ni idea de qué pasará, pero tampoco nací ayer».

Ante la ausencia de su ‘pichichi’, todo apunta a que será Artola su sustituto, aunque Beltrán no quiso dar pistas afirmando que «también tenemos a Rodrigo, que es un jugador más de dentro de área, depende del plan de partido». Para el resto de las posiciones, el técnico emeritense tiene las suficientes alternativas como para poner en liza un equipo con garantías.

El Lugo, de los mejores locales

Enfrente estará el equipo situado justo por detrás en la clasificación con un punto menos, y que llega con el respaldo de ser uno de los mejores equipos en casa del grupo donde todavía no sabe lo que es perder. «Somos conscientes del nivel de rival, pero también que podemos ser muy competitivos porque ya lo hemos hecho en otros campos donde también las condiciones climatológicas eran difíciles».

El equipo gallego llega a la cita sin bajas, toda vez que su entrenador, Yago Iglesias, confirmaba que la disponibilidad de Álex Balboa, que ya se reincorporó al trabajo tras su participación internacional. Sobre el Mérida, Iglesias ofreció una valoración muy positiva, subrayando la continuidad del proyecto y el crecimiento del club en las últimas temporadas. El técnico destacó la calidad de su plantilla, la estabilidad del bloque y el paso adelante dado a nivel estructural, calificándolo como «un equipo muy a tener en cuenta», independientemente de los registros como local o visitante. En ese sentido, restó importancia a los datos estadísticos y puso el acento en las sensaciones que transmite el rival cuando se le analiza en profundidad. El preparador destacó el peligro de Álvaro García sin saber que no viajaba, aunque también incidió en que el peligro del cuadro romano no se reduce a un solo nombre. «Es un equipo con muchos argumentos de medio campo hacia adelante y con diferentes perfiles que se complementan muy bien», apuntó.