El Cabeza del Buey y el Jaraíz firman el empate (0-0)

Un partido de Tercera se adelantó a la tarde del sábado en esta jornada número 16: Cabeza del Buey-Jaraíz, con empate a cero final que no cambia la perspectiva en exceso. Ello se traduce en que el Don Benito sigue siendo líder, con 31 puntos, los mismos que el Jaraíz, y que el Cabeza del Buey es tercero con 27 en lo que está siendo una gran temporada de los recién ascendidos. Fue un encuentro igualado, con oportunidades para ambos, pero el reparto final que deja a ambos con todas las opciones.

Habrá enfrentamientos muy igualados en esta jornada, no solo por la situación de los diferentes contendientes en la tabla, sino también porque ya empieza a pesar el desarrollo del calendario y los resultados cada vez tienen más trascendencia.

Uno de los dos partidos vespertinos del domingo es el Diocesano-Don Benito (16.00). El equipo de la capital cacereña está lejos de la parte alta de la tabla, concentrado en alejarse de los puestos de descenso. Su rival es el primer clasificado que además es el equipo que más goles ha marcado y que menos ha encajado. El Deportivo defiende su reciente llegada al primer puesto, aunque tras lo de este sábado sus números son casi idénticos al Jaraíz.

Aspirantes

Por otro lado, en Montijo-Azuaga (12.00) es un duelo directo en la zona noble, cuarto contra sexto. Ambos vienen de completar un mal mes de diciembre. Justo entre ambos, en la quinta plaza, está el Moralo que cierra cronológicamente la jornada recibiendo al Santa Amalia (18.00). Es este también un enfrentamiento entre rivales de la concurrida lista de aspirantes al quinteto de cabeza.

Y a esa zona quiere llegar hace tiempo el Badajoz, no está lejos pero su progresión ascendente no se lo permite de momento. El Badajoz-Calamonte (12.00) es otra oportunidad de recortar distancias para los blanquinegros ante un rival que poco a poco está saliendo del fondo de la tabla; los calamonteños llevan cinco jornadas sin perder. Y en la parte peligrosa de la tabla, las urgencias obligan al colista ha reaccionar cuanto antes. Esta vez visitan a un rival con sus propias preocupaciones. En el Villanovense-Montehermoso (12.00) los locales quieren mantener su buena línea juegan en casa, para seguir cerca de la parte alta; por su parte, los visitantes confían en obtener una victoria revitalizante para no quedar descolgados en el farolillo rojo pronto.

Por otro parte, en el Jerez-Villafranca (12.30) se miden dos equipos igualados a puntos con el lastre de empatar mucho los que juegan en casa y de haber sumado solo un punto en sus últimos tres partidos los que viajan.

Cerca están también los protagonistas del Pueblonuevo-Gévora (12.00), tienen cinco puntos más los visitantes que marcan la zona por encima del trío de descenso provisional. Y en el Llerenense-Puebla de la Calzada (12.15) los locales compiten por alejarse de los puestos comprometidos y los visitantes de acabar con su mala racha tras cuatro jornadas sin ganar.