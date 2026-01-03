El Cacereño se propone ganar sin vértigo en la clasificación

Nueva intentona del Cacereño de conseguir sus primer éxito pleno en el Príncipe Felipe. El equipo de Julio Cobos recibe este domingo al Celta Fortuna (12.00 horas), segundo clasificado en la tabla, lo cual evidencia una complejidad especial, pero la necesidad es máxima para los verdes. Así se piensa en el decano extremeño y su entorno, que quieren que se haga bueno el empate en casa del Unionistas (2-2) para intentar salir del fondo de la tabla. Entre extremeños y gallegos hay la friolera de 18 puntos de diferencia (33 por 15).

«Lo afrontamos con muchas ganas. Después del partido contra Unionistas hablamos de que nos quedaban 21 finales y 21 batallas, y esta es la primera. Nos fuimos con buenas sensaciones, aunque no pudimos ganar, pero con buen sabor de boca», ha analizado Cobos en la previa de este choque, recordando aquel encuentro en el que los goles del lateral Joserra dieron un punto para soñar con la esperanza en remontar en la clasificación. «No pensamos a largo plazo, solo en el siguiente duelo. Jugamos en casa y ojalá seamos capaces de conseguir una victoria”, abundó en cualquier caso.

Parón positivo... en principio

De aquel encuentro en Salamanca han pasado dos semanas, con descanso y trabajo de por medio. “Creo que nos ha venido bien. La dinámica de resultados no estaba siendo buena y siempre digo que la mejor medicina son los resultados. Veníamos de empatar fuera de casa, sumando un punto, y el descanso, desconectar y no vernos todos los días, creo que es positivo», ha asegurado Cobos. «Luego lo veremos tras el partido: si ganamos diremos que ha sido magnífico. Pero después de una primera vuelta tan intensa, creo que era bueno desconectar un poco», subrayó.

El técnico de Valdehornillos es autocrítico. «Estamos intentando hacer de todo, pero evidentemente no está siendo suficiente. No hay otra fórmula que no sea el trabajo: seguir insistiendo, corregir errores, aunque corriges una cosa y en el siguiente partido aparecen otras», afirmó para después seguir con su línea argumental habitual. «El fútbol es un deporte de errores y hay que estar corrigiendo continuamente. Tratamos de darle una vuelta más para conseguir una victoria, porque con lo que estamos haciendo no nos está dando para ganar partidos o encadenar varios seguidos.

Sus mejores palabras van hacia el rival. «Van segundos en la clasificación y para mí es el equipo que mejor fútbol hace. Hay otro por encima, el Tenerife, que por experiencia puede marcar la diferencia a final de temporada, pero el Celta es un equipo que juega muy bien”, destacó el preparador.

«Tiene jugadores que ya han debutado en Primera División, algunos incluso en partidos internacionales. Es un equipo muy rápido, dinámico, vertical cuando tiene que serlo y con jugadores muy veloces arriba. Maneja muy bien casi todos los conceptos del fútbol. Es un rival atractivo para el aficionado y, sinceramente, el que más me ha gustado de todos los que he visto», ensalzó.

Con valentía

Contra todo ello, según ha asegurado Julio Cobos, «tenemos que salir a ganar y ser valientes. Con balón debemos ser agresivos para hacerles daño y sin balón presionar bien y evitar conceder goles. Es un equipo al que le gusta mandar porque tiene calidad, pero hay que saber jugar el partido. Creo que puede ser un encuentro muy bonito porque, aunque es un gran rival, también tiene debilidades y podemos hacerle daño.

Volverán Ajenjo y quizá Martínez, quién sabe si incluso desde la titularidad, y seguirán sin poder retornar Sanchidrián, Diego Guti e Iván Fernández en un equipo que en los próximos días puede verse reforzado con algún fichaje en el mercado invernal, que compensaría alguna salida de futbolistas aún del equipo. Se están buscando especialmente extremos, pero antes de todo ello la clave es poder conseguir los tres puntos ante el Celta Fortuna. Eso es lo verdaderamente importante, sea el que sea el rival. El día del Tenerife, el líder, el CPC incluso estuvo cerca del triunfo. Ese es el antecedente que algunos quieren recordar ahora, y con razón de peso.