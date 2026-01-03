La Copa de Extremadura decide sus dos finalistas

Jugar la fase previa de la Copa del Rey de la temporada 26-27 es un ‘caramelito’ al alcance cuatro equipos de Primera División Extremeña que este fin de semana disputan las semifinales de la Copa de Extremadura. El sorteo propició un espectacular duelo local: Ciudad de Plasencia-UP Plasencia y el enfrentamiento Quintana-Talayuela.

Esta Copa de Extremadura comenzó con la participación de 56 equipos de Primera División Extremeña y 16 de Segunda, con un total de seis eliminatorias a partido único. La gran final se jugará en principio el 15 de febrero. El campeón de esta Copa jugará la previa de la Copa del Rey la próxima temporada, aunque si también asciende a Tercera Federación lo hará el subcampeón. Esto sucedió la campaña anterior con el Gévora y el Campanario.

Las dos semifinales se jugarán este domingo en sede neutral. Aunque en el caso del duelo local será en la misma capital del Jerte. Así, el estadio municipal Francisco Gil Valle será escenario del partido Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (12.00), con arbitraje de Alejandro Molano Casas. En la liga son cuarto y primero respectivamente y curiosamente volverán a enfrentarse el siguiente fin de semana en el grupo 1 de Primera División Extremeña..

Y el Municipal de Arroyo de la Luz será, por la tarde, escenario de la otra semifinal: Quintana-Talayuela (17.00), arbitrado por Mario Lucas García. Los de Quintana de la Serena son líderes del grupo 2 y los del Campo Arañuelo están en el centro de la tabla del 1. En cuartos del torneo copero Quintana eliminó al Trujillo (1-2) y Talayuela superó al Solana (3-1).

En consenso entre los clubes se establece una entrada única de cinco euros para cada semifinal.