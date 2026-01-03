El Mérida termina frustrado en Lugo

Crónica: CD Lugo 1-0 AD Mérida (desde la perspectiva del AD Mérida)

El Mérida cayó por la mínima en el Anxo Carro en un encuentro en el que comenzó mejor que el rival, marrando hasta tres ocasiones claras, pero que se le complicó a partir de la media hora de juego cuando el canterano Jorge González despertó, dio el pase del primer gol, pudo hacer el segundo y acabó provocando la expulsión de Pipe, todo ello en menos de 10 minutos que condenaron definitivamente a los de Fran Beltrán.

Y es que a partir de ahí, con un gol en contra y en inferioridad numérica, el Mérida apenas consiguió generar peligro en la segunda parte ante un Lugo que supo jugar con el reloj y el marcador en un partido muy físico y sin grandes alardes.

No empezó mal el Mérida. Los de Fran Beltrán arrancaron el encuentro muy enchufados, tratando de imprimir mucho ritmo a su juego, tocando bien el balón y protagonizando llegadas al área de un Lugo que, por su parte, tampoco renunciaba a nada y buscaba la puerta de Pipe, lo que hizo que los primeros compases del encuentro fuesen de ida y vuelta. Y pudo adelantarse pronto el conjunto emeritense, en un remate cruzado de Areso que se marchaba fuera por poco cuando apenas se había cumplido el minuto 5 de partido. Pese a que el partido estaba muy abierto, llegaban con más claridad los extremeños y en el minuto 10 era Beneit el que metía el susto en el cuerpo a los gallegos con un disparo que obligaba a intervenir al meta local.

Once inicial del Mérida. / AD Mérida

Sufría el Lugo para salir con el balón controlado ante la presión del conjunto romano, que al cuarto de hora volvía a tener una buena ocasión en un balón perdido por los locales que cazaba Chiqui para probar desde la frontal del área, pero se le fue alto el balón.

Momentos decisivos

Los locales cada vez se mostraban más dubitativos y eso daba alas a un Mérida que iba ganando metros y conseguía una y otra vez abrir espacios en la zaga local. Así, en el minuto 20, llegaba la ocasión más clara para los de Beltrán, en un nuevo error defensivo de los lucenses que aprovechaba Chiqui para ponerle un balón de oro a Areso, que solo tenía que empujarla al fondo de las mallas. Sin embargo, el linier anulaba el tanto por fuera de juego, decisión que ratificaba el colegiado tras consultar el VAR.

A partir de ahí el partido cambió. El joven canterano del Lugo, Jorge González, dio un paso al frente y acabó convirtiéndose en el protagonista. Despertaba el canterano, llevando peligro por la banda izquierda del ataque gallego hasta que en el minuto 35 recibía un balón de Iago López, se iba de su defensor y, con la izquierda, le ponía un centro medido a Nicolás Reniero que solo tenía que empujar el balón para colocar el 1-0 en el luminoso. El Lugo parecía otro y apenas un par de minutos más tarde el propio Jorge pudo hacer el segundo en un remate que se fue fuera rozando la escuadra. El jugador local estaba volviendo completamente loca a la defensa romana y en el minuto 39 se fue solo hasta la portería visitante, forzando la entrada de Pipe para evitar el uno contra uno. Una entrada que acabó con tarjeta roja directa para el jugador del Mérida, que iba a tener que remontar el partido con un hombre menos.

Chiqui intenta marcharse por su banda. / AD Mérida

Lucha sin premio

Tras el descanso las cosas no mejoraron para los romanos. El Lugo supo nadar y guardar la ropa, defendiendo con uñas y dientes y bajando las revoluciones ante un rival sin ideas que sobrevivía encerrado en su área, pero que apenas conseguía pasar del medio campo con el balón controlado. Aún así, no se rendían los romanos y en el minuto 68, en una acción aislada, Vergés conseguía ponerle un balón a Areso, que no conseguía por poco batir a Iker Piedra. Tampoco el Lugo conseguía generar ahora ocasiones claras, más preocupado por defender el resultado que por arriesgar en busca del tanto de la sentencia. Sin embargo, los cambios del técnico local funcionaron y, aprovechando los espacios que dejaba el Mérida en sus intentos por igualar el partido, pudo llegar el segundo de los locales. Primero probó suerte Unzueta, que envió directamente fuera, y Teofilovic tampoco conseguía ver puerta.

Los minutos pasaban y el Mérida cada vez tenía más problemas para generar juego ante un rival correoso que presionaba arriba la salida de balón de su rival y que no hizo ya concesiones.