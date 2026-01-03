Partido grande para el Extremadura en Huelva

Partido monumental en el Nuevo Colombino entre dos históricos como Recreativo de Huelva y Extremadura, dos equipos que por peso y afición, tal vez, deberían estar en categorías superiores, pero que el fútbol y sus cosas lo han relegado a una Segunda Federación donde se presentaron a inicios de temporada como dos miuras en el grupo. Hoy se enfrentan en el partido que cierra la primera vuelta del grupo cuatro, a partir de las 13.00 horas en el Nuevo Colombino, que espera una buena entrada en una jornada en plenas vacaciones navideñas.

Tomó aire el Extremadura con su último triunfo en 2025, pero queda la incógnita de saber si el conjunto azulgrana recuperará todo su potencial que le llevó a liderar la tabla durante varias semanas. Para el partido de este domingo, Cisqui tiene prácticamente disponible a toda su plantilla a excepción de Fran Rosales, lesionado. Carlos Cordero ha podido recuperarse aunque es seria duda para el once inicial. Barrero ya no está ni se le espera, después de que Manu Ramírez, el último en llegar, haya ocupado su licencia federativa para la segunda vuelta del campeonato. Se rumorea que el jugador aragonés pudiera volver al Logroñés de nuevo.

Cisqui tiene la llave de los nuevos planes del Extremadura. Si volver al fútbol rock and roll de la primera parte de la temporada o equilibrar líneas para partidos más compactos. Tala volverá al lateral izquierdo y, probablemente, Rober Correa y Cano ocupen los centrales, con Samu Hurtado de lateral derecho. Frodo, al que se le piden goles, volverá a ser la referencia arriba.

El Recreativo de Huelva ha encadenado dos resultados positivos y está en fase de recuperación de jugadores. Cuenta con la presión y necesidad de estar en playoff, aunque en el Nuevo Colombino esta temporada está dejando escapar muchos puntos. Habrá cerca de 350 seguidores del Extremadura en las gradas del estadio.