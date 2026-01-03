El Al-Qázeres, a seguir fuerte en Barcelona

El Alter Enersun Al-Qázeres quiere este domingo (12.00, pabellón Virolay de Barcelona) dar una nueva muestra de su solvencia en esta liga. Tras concluir el 2025 asaltando la pista de uno de los favoritos, el Recoletas Zamora (53-57), y acumular un esperanzador balance de 7-5 en su parcial para ser séptimo, toca visitar al Lima-Horta de Barcelona (décimo, cinco triunfos y ocho derrotas).

«Ha sido una semana particular, primero por el descanso previo y también con la Nochevieja. Espero que estamos todas lo suficientemente concentradas para sa ber que vuelve la tarea», dice el entrenador del club extremeño de la Liga Challenge, Jesús Sánchez.

«Empezamos fuertes el año. Nos vienen tres partidos en siete días y empezamos en Barcelona en una pista que históricamente sabemos lo complicada que es», analiza Sánchez sobre el compromiso de este domingo.

«Sabemos de lo difícil que es ganar allí. Estamos hablando de esta vuelta y para nosotras es un partido realmente importante», dice. «El rival ha cambiado esta temporada, con mucha jugadora que ha vuelto a España después de acabar el ciclo en Estados Unidos. Empezaron realmente bien y ahora están en ese momento de dar el siguiente paso», agrega.

Rotación aumentada

El entrenador madrileño del Al-Qázeres pone de ejemplo de la credibilidad de las catalanas «el partido que le sacan a Adareva allí. Nos lo van a poner difícil, y más ahora con el fichaje de Laia Soler, que apuntalan el juego interior. En los últimos partidos jugaban con pequeñas más tiempo del que alo mejor querían, y ahora con este fichaje de una jugadora que conoce bien la liga les da una buena rotación. Tenemos que estar muy pendientes de lo que queremos hacer. De momento lo estamos haciendo bien, pero ellas vienen bien reforzadas y no será fácil».

Jesús Sánchez cree que tener ya siete triunfos equivale a dar pasos por delante. «Si el objetivo era tenerlos al final de la primera vuelta, si los tenemos a falta de tres partidos lo que no tenemos que hacer ahora es relajarnos. Si tenemos la oportunidad de poder enganchar alguno más, volveremos mejor al Multiusos contra dos rivales que aspiran a jugar final a cuatro como Unicaja y Melilla;sería fantástico».

El éxito en Zamora ha extramotivado al Al-Qázeres, según su entrenador, «por la remontada, por cómo se produjo, y espero que esa dinámica la hayamos conservado y la traigamos también en este encuentro», deseó.

¿Qué le pide al año? «Fundamentalmente salud;si la hay competiremos mejor.En esta primera parte de la temporada nos ha fallado un poco y espero que ahora todo el mundo pueda estar sano». Es el caso de la base portuguesa Raquel Laneiro, que está pendiente de volver a las pistas en este mismo mes. Del mismo modo, Sánchez habló de repetir éxitos para los equipos de cantera en este año 2026.