El Arroyo retoma el trabajo con la ausencia de su entrenador

El Extremadura Arroyo ha vuelto sin su técnico, Pablo Alonso, a los entrenamientos tras el parón navideño, y según ha asegurado el presidente Adolfo Gómez, «lo ha hecho con un gran trabajo desarrollado a sus espaldas, pues se ha respetado el plan físico planificado por él para el período vacacional».

Y es que Pablo Alonso se encuentra fuera de España con la selección española sub-16 en dos torneos y contaba con el permiso del club. Tampoco ha estado la jugadora local Sara Molano, por un proceso gripal. Ante esta tesitura, Gómez se encarga de estos primeros entrenamientos ayudado por la asistente, Ana Lucas.

En estas sesiones hasta después de Reyes el trabajo está centrado en la recuperación de los niveles tácticos para la competición y en la compenetración de las jugadoras al sistema táctico que permita una mejora.

El ambiente del primer entrenamiento fue fenomenal, reitera el club, participando todas las jugadoras de los diversos trabajos diseñados para la sesión.

La vuelta a la competición será el 17 de enero, cuando la escuadra de Arroyo de la Luz se enfrente al Zalaeta de La Coruña, ya que antes debe disputarse la Copa Princesa en Madrid.