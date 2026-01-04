El Coria suma y sigue adelante

1-NAVALCARNERO: Dani Simón; Walid (Axel 68’), Miguel Garca (Mario 60’), Richi Souza, Joao, Robert Álvarez (Róber Esteban 85’); Messoussi, Cruz, Javi Bueno, Moraga (Jaime 68’); Altube (Quivira 85’). 1-CORIA: Aarón Alonso; Currás, Gonzalo Llerena (Javi Tapia 53’), Iñaki León, Jacobo; Bautista (Mercadel 53’), Sergio Gómez; Dawda (Álvaro Domínguez 53’), Iván Ramos (Benji Núñez 53’), Juanjo Chavalés (Hugo López 53’); Mba. GOLES: 1-0 (52’): Messoussi. 1-1 (59’): Mba. ÁRBITRO: Francisco de Asís Vidal Esteban (comité balear) Amarilla a Miguel García, Javi Bueno, Róber Álvarez; Gonzalo Llerena, Iñaki León y Javi Tapia. INCIDENCIAS: Mariano González. Unos 800 espectadores.

En un partido del que sacar conclusiones pero digno de olvidar, el Coria sacó un valioso punto del fortín del estadio Mariano González de Navalcarnero. Un empate con sabor a victoria habida cuenta de que la imagen que mostró el equipo no fue muy favorecedora. Prueba de ello es que Rai Rosa hizo los cinco cambios de una tacada y, según palabras suyas en rueda de prensa, hubiese hecho más si se lo hubiesen permitido. Tercera igualada consecutiva de los caurienses.

En el cómputo general del partido, con excepción del primer cuarto de hora, fue mejor el Navalcarnero, que dispuso de ocasiones de todas las formas y colores para haberse llevado los tres puntos. Ocasiones claras en las que Aarón Alonso se convirtió en el protagonista, impidiendo que el balón traspasara la línea de gol.

Arrancó bien el choque el Coria, presionando alto. Así, en el minuto 3 , en un saque de esquina, Mba golpeaba con la testa, obligando a Dani Simón a despejar por encima del larguero. Era la demostración del mejor arranque cauriense en los primeros compases.

Apenas ocho minutos más tarde, en el once, Dani Simón se volvía a erigir en protagonista al despejar con gran acierto un potente disparo lejano de Chavalés. Tuvo la respuesta el Navalcarnero instantes después, tras un centro entre líneas que recibía Altube, plantándose ante Alonso y enviando el cuero a sus manos.

Poco a poco los locales se fueron deshaciendo de esa presión visitante inicial y pudieron estrenar el marcador con una buena ocasión de Messoussi. El partido entraría en un tramo muy igualado, en el que ambos equipos intentaban sorprender a la contra al rival.

Así, en una de ellas, al contragolpe, Mba se plantaba ante Dani Simón, quien conseguía desbaratar con acierto el intento de remate coriano. Con poco más se llegaría al final de la primera parte.

Segunda parte

Comenzó sin cambios la segunda mitad pero con un aviso del equipo madrileño, por mediación de Walid, quien se plantó en el área coriana, enviando el balón alto.

No perdonarían los madrileños pocos minutos después, cuando Messoussi adelantaba a los suyos al atrapar el balón rechazado por Alonso al remate de Altube.

En plena demostración del claro dominio de los locales, Raimundo Rosa decidió liarse la manta a la cabeza e hizo, cosa poco vista en este mundo del fútbol, los cinco cambios a la vez. Dejaron el terreno de juego Bautista, Llerena, Dawda, Iván Ramos y Chavalés para dar entrada a Tapia, Mercadal, Hugo López., Benji Núñez y Álvaro Domínguez.

La decisión le salió bien porque a renglón seguido llegó el empate, aunque lo consiguiera un jugador que no había sido de los cambiados, concretamente Mba, quien se deshacía de la presión de Rober Álvarez y se plantaba ante Dani Simón, al que conseguía batir.

Joao, a la salida de un córner, buscó volver a adelantar a los suyos, con un testarazo que la defensa del Coria despejó, no sin apuros.

Llegando a la media hora de la segunda parte, el Navalcarnero pudo volver a ponerse por delante, cuando Jaime Pérez se libró de su par y se plantó solo ante Alonso, que supo tapar a la perfección.

En el minuto 82, Sergio Gómez, en falta lateral, intentó aprovechar las dudas de Dani Simón, que atrapó en dos tiempos. Pero obtuvieron la respuesta en una contra local, con Jaime y Mario Jiménez como protagonistas y que culminó con el remate de éste que desbarató con acierto Aarón Alonso.

Hasta el último segundo del último minuto de descuento, el Navalcarnero lo seguiría intentando, pero la falta de suerte y la defensa numantina del Coria consiguieron que un punto viajara a Coria. Los celestes tratarán de hacerlo bueno ganando al Quintanar del Rey el domingo (La Isla, 17:00).