Cuatro victorias y dos derrotas para las selecciones extremeñas cadetes e infantiles

Segunda jornada para las cuatro selecciones extremeñas que disputan en Zaragoza el Campeonato de España infantil y cadete de baloncesto. El balance total de los encuentros del domingo fue de cuatrovictorias y dos derrotas. Este lunes arrancará la fase de cruces que dará las posiciones definitivas. Todas ellas pugnarán por estar entre el noveno y el decimoquinto puesto.

Cadete masculino

Cara y cruz para el conjunto de Fernando Méndez, que por la mañana superó con la suficiencia previsible a Ceuta (69-18 con 14 puntos de Bruno León y César Chapa), pero que por la tarde no pudo con Galicia (78-72). Una victoria le hubiese dado el primer puesto del grupo y poder luchar por las medallas y no estuvo lejos, pero ir a remolque en el marcador desde el principio acabó pagándose caro. A falta de tres minutos el marcador era bastante apretado (69-65). Bruno León volvió a brillar en ataque (19), sin sentarse ni un solo minuto. Perder la batalla del rebote(50-36) acabó siendo determinante.

Cadete femenino

También saldaron el día con una alegría y un disgusto. En la cita matinal no hubo opciones desde el principio frente al anfitrión, Aragón (35-7 primer cuarto), finalizando el choque con un 84-50. Con unas horas de descanso, resultó sencillo superar a Ceuta cerrando el acta en el segundo cuarto (58-8). Daniela Guillén (12) y Alba Cortés (21) fueron las máximas anotadoras en los respectivos encuentros.

Infantil masculino

Los extremeños superaron el doble tropiezo del sábado frente a la Comunidad Valenciana y Galicia batiendo con holgura aLa Rioja (84-47) y firmando así el tercer puesto del grupo B. Notables Pedro León (20 puntos y 7 rebotes) y Gonzalo Méndez (15 y 3 robos).

Infantil femenino

Las chicas también se jugaban ser terceras de grupo, en su caso el B, y cumplieron con creces ante Murcia . En el 55-32 -ganando los cuatro cuartos en disputa- fue importantísima Julia Pérez, que lideró al equipo en puntos (15), rebotes (16), robos (7) y valoración (28).