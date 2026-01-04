Extremadura acogerá más de 50 citas automovilísticas en 2026

La Federación Extremeña de Automovilismo (FEXA) ha presentado en los últimos días el pre-calendario deportivo para la temporada 2026, un ambicioso programa que incluye más de 50 eventos distribuidos en todas las disciplinas del motor: asfalto, tierra, montaña, slalom, autocross, regularidad y karting. Este borrador, pendiente de aprobación definitiva en la Asamblea General del próximo 8 de febrero, consolida a la región como uno de los referentes del automovilismo en España, con pruebas puntuables para campeonatos regionales, nacionales e incluso internacionales.

El año promete una gran actividad, con destacadas citas que atraerán a pilotos de todo el país y al extranjero. Entre los eventos estrella figuran el histórico 55º Rallye de la Vendimia en noviembre, ambos puntuables para el Campeonato de Rallyes de Asfalto, que contará con ocho pruebas (dos rallyes completos, cuatro rallysprints y dos foráneas).

Más pruebas

En la modalidad de tierra, el calendario incluye ocho eventos, comenzando el 15 de marzo con el 3º TC Zafra Dehesa Suroeste y cerrando en noviembre con el 7º TC La Bazana. Un momento culminante será el Campeonato de España de Rallyes de Tierra en Cáceres , los días 30 y 31 de noviembre, una prueba que repite tras su éxito en ediciones anteriores y que posiciona a la provincia como epicentro nacional del off-road.

La montaña contará con seis pruebas, incluyendo la 6ª Subida a Tentudía el 10 de octubre, puntuable para el Campeonato de España. El slalom mantendrá su fuerza con siete citas regionales, arrancando en Azuaga el 11 de abril y pasando por localidades como Campanario, Fuente de Cantos y Plasencia.

El autocross tendrá cinco eventos (tres regionales y dos foráneos), mientras que la regularidad sport sumará nueve pruebas (cuatro de montaña y cinco de rallyes). La regularidad histórica incluirá siete confirmadas (tres en carretera abierta y cuatro en cerrada), con tres más pendientes de ratificación.

El karting, con gran apuesta por la cantera, programará ocho carreras en los circuitos de Olivenza y Cáceres: cuatro de velocidad, tres en la categoría kids y una de resistencia.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, quintos en la primera etapa del Dakar con el Ford Raptor / ASO

Momento estelar

Mención especial merece el BP Ultimate Raid , del 17 al 22 de marzo, una prueba de alto nivel internacional que reunirá a algunos de los mejores pilotos del mundo —muchos procedentes del Dakar— y que transcurrirá por Extremadura y el vecino Portugal, atrayendo atención global al motor regional.

La FEXA recuerda que se trata de un pre-calendario provisional, por lo que fechas y sedes podrían sufrir modificaciones hasta su ratificación final. Con este programa, Extremadura se prepara para un 2026 repleto de adrenalina, consolidando su tradición automovilística y fomentando la participación desde la base hasta la élite.