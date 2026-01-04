Habrá salidas en el Cacereño, confirmado

El primer partido del año en el Príncipe Felipe comenzó con una imagen que invitaba al optimismo. Antes de que rodara el balón, el Cacereño recibió oficialmente el galardón Torres de Cáceres, un reconocimiento al crecimiento institucional del club que fue anunciado días atrás y que sirvió de prólogo solemne a una mañana especial. En la grada, 3.336 espectadores acompañaron al equipo, convencidos de que 2026 podía empezar con buenas noticias.

Pero el fútbol, una vez más, se encargó de torcer el relato.

El Cacereño cayó ante el Celta Fortuna (2-3) en un partido marcado por la montaña rusa emocional. «Pasamos de poder hacer el tercero a que en el descuento nos hagan ellos el tercero», resumió Julio Cobos, todavía con el gesto serio, consciente de que el equipo había hecho méritos al menos para sumar.

El público no dejó de creer en ningún momento. Empujó cuando tocaba, celebró el empate y sostuvo al equipo incluso con uno menos. Solo tras el gol del filial celeste en el minuto 93 se empezó a ver a gente abandonar las gradas, más por resignación que por enfado.

Sin embargo, la rueda de prensa posterior dejó una lectura que va más allá del césped. Julio Cobos no solo analizó el partido: abrió la puerta a un mercado de invierno con movimientos.

El técnico fue claro. Muy claro. «Con lo que hay no nos está llegando», repitió sin rodeos. Habló de refuerzos urgentes, de la necesidad de «refrescar» y «limpiar un poco» la plantilla, de buscar jugadores sub-23 (de estas hay tres fichas libres) y perfiles que estén disponibles en el mercado. Y, cuando llegó la pregunta inevitable, confirmó lo que hasta ahora ya era casi un secreto a voces: «Habrá que dar salidas, claro», dijo, sin dramatismos, como quien asume una decisión necesaria.

Las imágenes del Cacereño - Celta Fortuna / Jorge Valiente

En la lista de salida aparecen tres nombres desde hace muchos días: Rementería, Ale Morales (ambos calentaron en la banda durante muchos minutos sin llegar a tener su oportunidad) y también el guardameta Iván Martínez. Los tres jugadores senior que pueden abrir la puerta a refuerzos algo más contrastados que los sub-23. Pero no hay nada seguro. Cuestionado sobre el futuro de Rementería, Cobos solo dijo que «es jugador del Cacereño, como todos los que están. Yo cuento unas veces con uno y otras con otro, pero es un jugador más de la plantilla».

Entre el aplauso del galardón y el silencio tras el último gol, el Cacereño empieza el año con una certeza: para que el esfuerzo no vuelva a quedarse sin premio, algo tendrá que cambiar.