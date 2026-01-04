Fútbol. División de Honor
Juveniles: el Diocesano inicia 2026 con empate y La Cruz y Badajoz caen
Los colegiales igualan con el Unión Adarve (1-1) y tanto serones como pacenses pierden 2-0
Solo el Diocesano inició el 2026 con un punto en positivo entre los representantes extremeños de la División de Honor de juveniles. Igualaron los colegiales en su campo ante el Unión Adarve (1-1) mientras que perdieron sus compromisos tanto Badajoz (2-0 con el Leganés) como La Cruz Villanovense (2-0 ante el Sporting Hortaleza).
Al ecuador de la competición se llega con Diocesano y La Cruz en descenso, en las dos últimas posiciones (colistas los serones, penúltimos los cacereños). Mucho mejor le va al Badajoz, un recién llegado a la categoría, que tiene un margen de seis puntos con respecto al descenso a pesar de la derrota de este domingo.
En los campos de Pinilla marcó primero el Unión Adarve. Al descanso se había llegado con 0-0 en el marcador, pero en el 59 se adelantó el cuadro madrileño, que peleaba por meterse en la Copa del Rey. No lo logró, en parte porque el Dioce reaccionó rápido y con un tanto de Sergio igualó en el 59. Ya no se movió más el marcador.
Quién sí jugará la Copa del Rey es el Sporting Hortaleza, equipo revelación del grupo y verdugo este domingo de La Cruz, a quien marcó rápido (min. 5) y sentenció en la recta final del encuentro (87).
Mismo resultado, 2-0, y también en tierras madrileñas, cosechó el Badajoz, que cedió en su visita al Leganés, que también puede acabar metiéndose en la Copa del Rey como uno de los cuatro mejores quintos clasificados de los siete grupos de la División de Honor de juveniles.
