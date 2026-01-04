"No merecíamos que el partido terminase así", lamenta Jacinto Carbajal tras el Cáceres-Toledo

El entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Jacinto Carbajal, compareció visiblemente decepcionado tras la derrota en la prórroga ante el Toledo (95-96), un resultado que deja al equipo sin victorias en el Multiusos al cierre de la primera vuelta.

"Fue un partido muy apretado, muy vistoso para el aficionado y un poco de infarto", comenzó Carbajal. "Yo creo que hoy no lo merecíamos, no merecíamos este desenlace", añadió, destacando la mejora mostrada por su equipo en el Multiusos: "Nos hemos acercado más a la imagen que estábamos dando fuera de casa, con un equipo más echado para adelante, valiente, defendiendo a momentos bastante duro".

El técnico extremeño lamentó los pequeños detalles que decidieron el encuentro: "Se nos ha escapado en un tiro punteado que ellos meten, nosotros un tiro liberado que no metemos, un rebote que se te escapa, ese último triple a tabla en el final de posesión de Toledo". Reconoció que el Cáceres tuvo el partido controlado en momentos clave del último cuarto y de la prórroga —donde llegó a mandar por cuatro puntos—, pero la fortuna sonrió al rival con un triple afortunado y errores finales que resultaron decisivos.

Optimista

"Yo solo puedo felicitar al grupo porque ha hecho el partido que estábamos esperando en el Multiusos", enfatizó Carbajal, convencido de que este rendimiento será la base para la segunda vuelta: "Jugando así y con este desempeño en casa, vamos a ganar muchos partidos, estoy convencido".

Sobre el final del tiempo extra, detalló: "Hemos tenido un +4 y ellos han metido un triple en final de posesión a tabla. Creo que se defendió bastante bien, pero les ha sonreído la suerte. Luego nosotros hemos tenido acciones al final, incluso Mateo [Strikker] ha tenido la última debajo del aro". También mencionó la falta de Lafuente sobre Mendiola a falta de dos segundos, que permitió al Toledo ponerse por delante desde la línea de tiros libres.

Carbajal cerró destacando el ambiente vivido en el Ciudad de Cáceres: "El aficionado ha estado genial, nos ha empujado y ha llevado al equipo en volandas, sobre todo en ese final". "Hoy el aficionado ha visto al equipo que queremos ser, el que nos estaba costando mostrar en el Multiusos. Se nos escapa la victoria, pero hemos ofrecido un buen espectáculo y el público ha reconocido el esfuerzo".