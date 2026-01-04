Palo monumental al Cacereño

2-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Sanvi, Joserra, Deco (min. 61, Sanchís), Ajenjo (min. 61, Valdera), Berlanga (min. 81, Martínez), César Gómez (min. 81, Iker Bidaurrázaga), Diego Gómez (min. 68, Carlos González). 3-CELTA FORTUNA: Carrillo, Joel, Pablo González, Burcio (m. 80, Bilbao, Gavián (Arcos, m. 68), De la Iglesia, Miller, Anxo Rodríguez, Antañón (m 84, Jorge), Alvaro Marín, Óscar Marcos. GOLES: 0-1-M. 10: Álvaro Marín. 0-2-Min. 37: Sanvi, propia meta. 1-2-Min. 39:César Gómez. 2-2-M. 51:Berlanga. 2-3-M. 93: Óscar Marcos. ÁRBITRO:José María Aranda Delgado (Comité Andaluz). Roja por dos amarillas a Sanvi (min. 70) Amarilla a Joserra, Javi Barrio,, Ajenjo, Anxo Rodríguez. INCIDENCIAS:Minuto de silencio por la madre y abuela de Juan e Iñigo Sarratea, fisios del club. 3.336 espectadores.

El gesto de desolación absoluta del media punta canario Carlos González, que tuvo y no concretó el 3-2 en el tiempo de prolongación, resume una temporada y un partido de este Cacereño. Perdió el decano por 2-3 ante el Celta Fortuna en un duelo en el que se quedó con la miel en los labios de haber remontado, aun con 10 futbolistas en el campo. Como ya es tradición en el Príncipe Felipe en este desdichado curso, nuevo palo monumental, esta vez de la manera más cruel posible.

Antes del drama deportivo de primer orden, Julio Cobos hizo la revolución del año (y eso que era el primer partido de 2026) situando de inicio a tres centrales, Javi Barrio, Adri Crespo y Sanvi, al reaparecido Ajenjo y Deco jugando juntos en el eje y los dos 9 del equipo, Diego Gómez y César Gómez.

Sin que se hubiera cumplido aún el primer minuto, César Gómez tuvo el primero, pero rechazó el meta Carrillo el lanzamiento a quemarropa. Pero también Diego Nieves, portero verde, salvó ante Álvaro Marín casi a continuación. El 9 célitico no perdonó en la siguiente en una jugada de manual de velocidad y precisión desde la izquierda.0-1. Nada nuevo bajo el sol del Príncipe Felipe.

Ajenjo, cuya vuelta fue la mejor noticia porque el Cacereño es mucho más equipo al calor de su juego combinativo, volvió a provocar el uy en la grada en un tiro que rozó el poste para remontar en el peor momento verde.

Los jóvenes celtiñas iban en avión ese momento, pero el CPC tuvo las opciones nítidas de empatar. Yno ocurrió. Nada podia salir peor, desde luego.

Gol de esperanza

El partido se encapotó del todo con el tanto en propia meta de Sanvi, pero el de César Gómez a continuación dio paso a la esperanza. El encuentro adquiría entonces una nueva dimensión, con un 1-2 muy abierto antes del asueto.

Había sensaciones contrapuestas en el segundo tiempo, con un Cacereño resistente y percutor y un filial vigués talentoso. ¿Qué ocurriría? Podía pasar cualquier cosa, porque los dos equipos pretendían ganar.

Adri Crespo la puso con música para que Berlanga, muy oportuno, empatara el duelo. Era el primer ataque local del segundo acto, que se había iniciado con gobierno gallego, pero con aviesas intenciones extremeñas.

Se fueron Deco y Ajenjo, fundidos, y salieron Sanchís y Valdera. Más madera después con Carlos González, pero la roja por dos amarillas a Sanvi a falta de 20 minutos para el final dinamitó definitivamente el duelo y ya se podía pensar que el punto podía ser bueno para el CPC.

El héroe era César Gómez, un futbolista que hizo un despliegue increíble durante todos los 81 minutos que participó. Corrió todos los balones posibles y alguno más en un ejercicio muy plausible de desgaste y profesionalidad absoluta.

Tremendo contrapunto

En el tiempo extra, Carlos González tuvo la mundial en un balón largo que le situó delante del portero vigués y que no supo resolver ante la desesperación general.

Para más inri, también en el alargue, Marcos hizo el 2-3 matador en una jugada excelsa del equipo visitante. Esa fue la diferencia yel Cacereño sigue frustrándose con el nuevo revés, éste desde luego monumental que deja el proyecto muy tocado, al menos en cuanto a moral y durante unos pocos días, hasta que todo pueda darse la vuelta en cuanto a lo emocional. Tiempo hay para revertir la situación, la desdichada situación que se está sufriendo en un club con tan saludables expectativas.