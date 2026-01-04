UP Plasencia y Quintana se jugarán el título de la Copa de Extremadura

Plasencia o Quintana de la Serena, Quintana de la Serena o Plasencia. Estas dos poblaciones extremeñas se colocan ante la puerta de acceso a la Copa del Rey de la próxima temporada. El próximo 15 de febrero la UP Plasencia y el CD Quintana jugarán la final de la Copa de Extremadura tras eliminar, respectivamente a Ciudad de Plasencia (3-4 tras prórroga) y Talayuela (1-0). Competirán por una plaza en la ronda previa de Copa del Rey siguiendo un sistema de acceso que ya completaron anteriormente el Gévora y el Campanario.

Este domingo se disputaron las dos semifinales a partido único y en cancha neutral. La segunda circunstancia no se dio en el duelo local de la capital del Jerte, y así, el Municipal Francisco Gil Valle fue escenario del duelo entre el Ciudad de Plasencia y la UP Plasencia. Fue necesario recurrir al tiempo suplementario tras alcanzarse con empate 3-3 el minuto 90. En la prórroga la UPP marcó su cuarto gol.

El partido fue trepidante. Se adelantó la UP Plasencia con gol de Alassana al borde del intermedio, para el 0-1. El Ciudad, que entrena Miguel Rubio, ‘Miguelete’ le dio la vuelta: el 1-1 lo hizo Alberto en el 68 y solo tres después marcaba Martins el 2-1. Garrido anotó el 2-2 en el minuto 75 y Treasure el 3-2 en el 77. Cuando el Ciudad acariciaba la victoria, la UP Plasencia hizo el 3-3 al final de un tiempo extra de seis minutos.

En el primer tiempo del periodo suplementario acierto de Antonio Iglesias, en un lanzamiento de golpe franco, para subir el 3-4 minuto 113). Con este resultado se llegaba al final que certificaba la clasificación del equipo de Carlos Baños La UPP lidera el grupo I de la Primera Extremeña y en esta Copa fue derrotando sucesivamente a Cabezuela (0-1); Ilipense Zalamea (1-4); Gimnástico Don Benito (4-1) y Racing Valverdeño (2-2 y 1-3 en la tanda de penaltis), antes de lo de este domingo.

Gol decisivo en Arroyo

Y por la tarde se disputó la segunda semifinal con victoria, en partido disputado en Arroyo de la Luz, del Quintana por 1-0 frente al Talayuela. Alternativas en el dominio del balón en la primera parte, con un remate de Robledo al palo como ocasión más clara a favor de los tabaqueros.

El 0-0 con el que se alcanzó el descanso se rompió, en el minuto 64, con un certero cabezazo de Chepe que adelantaba a los de Quintana de la Serena. Este 1-0 se mantuvo hasta el final. El Quintana es el líder del grupo III de Primera División Extremeña y en esta copa superó antes al Metelinense (0-1); Cheles (3-0); Olympic Peleño (1-0); Trujillo (1-2).

Celebración del Quintana. / CD Quintana

Final en sede por determinar

De esta manera ya hay finalistas para esta Copa de Extremadura cuyo premio es disputar la ronda previa de la Copa del Rey la temporada 26-27. El ganador de la final, que se jugará el 15 de febrero en campo por determinar, obtendrá esa plaza excepto si al acabar la presente campaña asciende a Tercera Federación. Si los dos finalistas logran subir, sería el semifinalista con mejor coeficiente en la Copa el que juegue.

Es la tercera temporada en la que el fútbol extremeño determina mediante esta Copa que equipo de sus ligas autonómicas juega la previa de la Copa del Rey. En la temporada 23/24 el campeón de esta Copa fue el Fútbol Playa Badajoz que derrotó al Gévora 2-0 en la final. La Federación Extremeña no avaló la inscripción del campeón y el Gévora jugó la previa; derrotó al Playas de Sotavento canario (en la tanda de penaltis) y jugó en primera ronda de Copa del Rey contra el Betis (histórico partido que el equipo andaluz ganó 1-6). La temporada pasada el Gévora repitió final y derrotó al Campanario en la final (también en los penaltis), pero como ascendió a Tercera fue el Campanario quien disputó al previa, siendo eliminado por el Yuncos (0-0 y 2-0).

56 equipos de Primera Extremeña y 16 de Segunda se han ido eliminando durante seis rondas.