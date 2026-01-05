Agradecimiento del ADC y el Al-Qázeres tras el torneo solidario

El ADC Baloncesto y el CB Al-Qázeres han hecho público un comunicado en el que agradecen «la colaboración del ayuntamiento, de las empresas colaboradoras, así como el apoyo de la Federación Extremeña de Baloncesto, cuya implicación ha sido clave para la celebración del I Torneo Solidario 3x3 a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)», que se ha disputado con éxito durante el fin de semana en el Pabellón Serrano Macayo.

También se ensalza la labor de los padres y madres, entrenadores y jugadores y jugadoras, «cuyo compromiso y participación hicieron posible el éxito del torneo». Del mismo modo, se reconoce a los medios de comunicación "por la cobertura y difusión del evento.

El ADC Baloncesto y el Al-Qázeres, muy satisfechos por la experiencia, valoran muy positivamente esta primera edición y reafirman su compromiso «con el deporte y la solidaridad».