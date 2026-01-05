El Azuaga cesa a José Miguel Ramos al frente del banquillo

Los malos resultados mandan. Eso es lo que ha determinado que el Azuaga haya hecho público este domingo la destitución de José Miguel Ramos como técnico del conjunto rojiblanco tras una mala racha. El conjunto azuagueño, que también informa sobre el cese de su segundo, Rodrigo Grueso, ha señalado que no continuarán al frente del banquillo en una decisión que califican como "dolorosa pero necesaria" y que responde a la dinámica del equipo y también a la necesidad de afrontar la segunda vuelta de la competición con un nuevo impulso.

El equipo de la Campiña Sur es ahora mismo octavo con 23 puntos y encadena tres derrotas consecutivas, una mala racha que le ha hecho caer desde la tercera posición clasificatoria hasta la mitad de la tabla en pocas semanas. La derrota de esta pasada jornada ante el Montijo ha sido el detonante que ha llevado a la directiva a tomar la decisión de prescindir del técnico.

Ambos técnicos han dirigido al conjunto rojiblanco durante las últimas cinco temporadas, una etapa que el club considera la mejor de su historia deportiva, motivo por el que la entidad ha querido agradecer públicamente su trabajo y dedicación.

Junto a ellos, Raúl Gómez deja también su cargo como preparador físico, al que el club ha reconocido su profesionalidad durante su etapa en la plantilla.

De manera provisional, David Blanco, técnico del equipo juvenil de la escuela municipal, y Kiko Fernández, se harán cargo del equipo hasta la llegada de un nuevo cuerpo técnico. La junta directiva ha pedido a la afición unidad, apoyo y gratitud hacia los entrenadores salientes en este momento de transición.