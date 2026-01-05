El Bambatam Rena elimina al campeón, Colegio San José

La eliminación del campeón fue lo más destacado de la ronda inicial de la XII Copa de Extremadura de fútbol sala masculino; ahora Copa King Long. El Colegio San José fue derrotado por el Bambatam Rena en la tanda de penaltis del cruce más igualado, en una ronda que ha llevado a cuatro equipos (tres de Tercera y uno de Primera División Extremeña) hasta la eliminatoria de cuartos a la que habían llegado exentos los dos clubes extremeños de Segunda B: Grupo López Bolaños y Jerez Futsal. El cuadro de la 'final a ocho' se completará en una ronda intermedia con otros dos equipos de Primera Extremeña.

Penalti decisivo en Rena

Un total de 16 equipos fueron sorteados para esta primera ronda copera. Los seis primeros de Tercera se cruzaron entre sí con tres plazas en juego para la fase final. El pasado viernes la eliminatoria estrella fue muy igualada. Al final del tiempo reglamentario: Bambatam Rena 1-Colegio San José 1; Sergio Casares adelantó a los de Cáceres en el minuto 15 y en el 16 Juan Cobos igualó para los reneros un marcador que ya no se movería. Fue necesario una tanda de penaltis, con error del San José en el primer disparo y acierto en todos los siguientes por parte de ambos bandos. Finalmente el Rena ganó 3-2 la decisiva suerte de los máximos castigos. Así el San José queda fuera de la Copa a las primeras de cambio tras ganar la edición anterior (al Grupo López Bolaños también en los penaltis) y hacer doblete copero al superar 0-1 al Granja en la Supercopa de Extremadura.

Y precisamente el equipo de Granja de Torrehermosa también fue eliminado. El domingo por la mañana se jugó el Buhersa Fyerpa Talayuela 4-Granja 0, con el que el equipo tabaquero prolonga su gran racha clasificándose para la fase final de esta Copa. Moha, Gabri, Salah y Yassine fueron sus goleadores.

Finalmente, el domingo por la tarde se disputó el tercer cruce entre equipos de Tercera División: Torrecillas 1 -EF Jarandilla 5. Fue eliminado en su cancha el campeón de invierno del grupo extremeño de Tercera División, accediendo el equipo verato a la fase final de Copa. Vaquero adelantó a los locales y luego los jarandillanos terminaron goleando con cuatro tantos de Roberto Cano y uno de Luis Gómez.

Otra ronda para los de Primera Extremeña

Además el sorteo previo emparejaba a los dos primeros de cada uno de los cinco grupos de Primera División Extremeña. En el caso de los del grupo 1 el ganador accedía directamente a la “final a ocho”, y hubo victoria local: Cristo de Serradilla 8-Publijaime Villa Xarahiz 3.

Por otro lado, jugarán una ronda intermedia el próximo 10 de enero los ganadores de los otros cruces entre equipos de Primera Extremeña; se clasificarán para la fase final los vencedores de los partidos Albroska-Madroñera (líderes respectivamente de los grupos 4 y 3). y Global Paint At. Malpartida-Don Bosco (primer del grupo 2 contra segundo del grupo 4).

El viernes el equipo de Malpartida de Cáceres derrotaba 4-2 al Fuentes de León. El sábado se jugaron dos partidos con sendas goleadas: Logrosán 1-Badajoz Albroska 7 y Madroñera 6-Codosera 2. Finalmente el domingo por la mañana: Don Bosco 3-Ciudad Villanueva del Fresno 2.

A falta de conocer los dos últimos equipos con plaza para los cuartos de final, estarán en el sorteo que determinará los cruces: Grupo López Bolaños, Jerez, Bambatam Rena, Buhersa Fyerpa Talayuela, Jarandilla y Cristo de Serradilla. La fase final se jugará, en sedes por determinar, del 20 al 22 de marzo próximos.