La edición 40 del Rally Norte de Extremadura no se disputará

No habrá cuadragésima edición del Rally Norte de Extremadura, una de las pruebas deportivas más longevas y prestigiosas del deporte regional. Así lo ha anunciado su tradicional organizador, Escudería Plasencia, que esgrime diferentes motivos.

"Esta decisión ha sido adoptada tras una valoración detallada de diferentes factores que afectan a la organización de la prueba", dice la propia Escudería Plasencia en su página de Facebook. "Entre ellos resulta especialmente relevante el reciente cambio en la directiva de la entidad cuyos nuevos componentes se encuentran actualmente en un proceso de trabajo adaptación y aprendizaje necesario para garantizar una gestión sólida responsable y acorde a los estándares organizativos que requiere una competición de esta magnitud así mismo la situación económica actual", recalca.

El dinero

Además, esgrime como argumento de peso "el elevado coste que conlleva la organización del rally han sido determinantes en la toma de esta decisión priorizando en todo momento la sostenibilidad seguridad y correcta planificación de los recursos disponibles", se agrega.

Del mismo modo, apuntan, "queremos agradecer el apoyo mostrado a lo largo de los años por parte de pilotos y equipos aficionados patrocinadores colaboradores e instituciones cuya implicación ha sido fundamental para el desarrollo de esta prueba de cara a la temporada 2026",

Además, Escudería Plasencia anuncia que trabajará "en el desarrollo de nuevos proyectos y nuevas pruebas automovilísticas con el objetivo de ofrecer una nueva visión fomentar el aprendizaje y la formación de los nuevos miembros de la directiva y continuar contribuyendo al crecimiento del automovilismo en Extremadura".