El medio Nico Conesa (Pontevedra), primer fichaje invernal del Cacereño

El centrocampista Nico Conesa se ha convertido en el primer fichaje del Cacereño en el mercado invernal. Se trata de un medio procedente del Pontevedra, donde no ha tenido protagonismo, algo que sí ocurrió en el Getafe B, en el que era el capitán. En teoría, Conesa ocupará el lugar de Unai Rementería, que apunta a baja y que no disfrutó de minuto alguno el pasado domingo en la dolorosa derrota ante el Celta Fortuna (2-3).

El nuevo mediocentro verde (Murcia, 15 de agosto de 2001) formó parte del plantel del Getafe B durante las últimas cuatro temporadas, donde disputó 31 partidos la pasada campaña, 28 de ellos como titular, anotando tres goles y sumando más de 2.200 minutos. En el Pontevedra ha disputado muy pocos minutos. En el partido inaugural de la Liga, ante el Cacereño, salió en la recta final (minuto 83)en aquel duelo en el que los gallegos empataron con gol de su portero Marqueta en el tiempo extra.

En el cuadro pontevedrés, ha disputado seis encuentros entre Liga y Copa del Rey. Solo fue alineado en cuatro partidos de Liga, en ninguno de ellos como titular, sumando apenas 58 minutos.

Antes de su etapa en el Getafe, Conesa estuvo militando en la cantera del Betis, donde jugó tanto en el juvenil de División de Honor como en el filial. También pasó por el San Félix, Penya Deportiva Santa Eulalia y Orihuela.

No será el último fichaje el de Conesa, evidentemente. La dirección deportiva (Francis Bordallo) y el entrenador, Julio Cobos, trabajan estos días por acertar en el mercado, aunque el perfil de jugador que se va a traer no será, en principio, de currículum importante, sino por ganas y ‘hambre’ de escalar peldaños en el fútbol nacional. En otros años esto ha dado resultado, especialmente hace dos, cuando el equipo se debatía en los últimos puestos de Segunda Federación, finalmente remontados hasta la salvación.

En esta ocasión la situación se torna especialmente complicada. Habrá salidas, como ya confirmaron los responsables técnicos, y en esa particular rampa, además de Rementería, estaría también el media punta Morales y el portero Iván Martínez.