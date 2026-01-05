El Mérida volverá a quejarse de los arbitrajes

Año nuevo, pero decisiones arbitrales viejas. O, por lo menos, eso es lo que piensan en el Mérida, pues se vuelven a sentir perjudicados por las decisiones del colegiado e interpretan que el FVS no se está utilizando correctamente, por este motivo, van a volver a enviar una queja al CTA, tal y como hicieran hace unos meses, para que se le aclare los criterios que están siguiendo los colegiados a la hora de tomar decisiones, tras el revisado de las imágenes durante los partidos.

El primer comunicado fue emitido en octubre, tras la novena jornada de liga, con empate a cero en el marcador ante la Ponferradina. En aquel partido, se anuló un gol a Benny Dibrani por fuera de juego posicional de Chiqui. La respuesta del Comité Técnico de Árbitros fue reconocer el error. En esta ocasión, el nuevo comunicado será pidiendo explicaciones por la utilización del FVS en el gol anulado a Javi Areso en el partido del pasado sábado en Lugo por fuera de juego de Chiqui en el arranque de la jugada.

Queja directa

El encuentro trascurría por el minuto 25 con empate a cero. El director general del club, Alejandro Pérez, anunció el envío de la queja en el twicht de SoloMéridaAD afirmando que “nos sentimos bastante perjudicados”. El directivo explicó que “no somos de emitir comunicados públicos en redes sociales, porque entendemos que no tienen sentido”, por eso, la manera de hacer de la entidad es enviar la queja directamente al CTA “pidiendo explicaciones por la jugada y, sobre todo, por el uso que se está haciendo de la herramienta, que ha llegado para ayudar y no se está utilizando”.

Añadía en su argumentación que el delegado federativo les dice en el propio estadio lucense“que la toma no es lo suficientemente clara como para dar por válido el gol”, sin embargo, se mostraba en desacuerdo, pues“la toma es de un campo con infraestructuras hasta hace poco de Segunda División y con un mejor tiro de cámara que en otros estadios. Con los medios que tenemos, la toma del otro día es lo máximo que te va a dar esta herramienta. Si no la utilizamos ahí, no sé qué sentido tiene”. Este es el principal hilo argumental del comunicado, más allá de la queja, conocer los criterios y debatir sobre la utilización que se está realizando de la herramienta.

Buen partido

Expresaba Pérez que en Lugo “el equipo hizo un gran partido” y que el gol anulado “condiciona claramente el resultado”, al igual que el tanto no concedido ante la Ponferradina, lo cuales hubieran podido suponer más puntos en el casillero “que ya no volverán”, sin embargo, “no consideramos que haya ninguna conspiración en contra del Mérida, pero sí que hay colegiados que no están a la altura de la categoría”.

Lo cierto es que el equipo de Fran Beltrán no está teniendo fortuna con el FVS, pues de las quince veces en las que el entrenador ha solicitado una revisión, no le ha favorecido en ninguna, y de las diez decisiones tomadas, solo se ha visto beneficiado en dos.

A la espera de que llegue mejor fortuna arbitral, lo cierto es que el equipo emeritense cosechó su tercera derrota consecutiva, lo que le ha hecho bajar a la décima posición y alejarse a seis puntos del cuarto y quinto clasificado, Pontevedra y Racing de Ferrol respectivamente.

A pesar del mal resultado, los emeritenses hicieron un gran encuentro en el Anxo Carro, incluso con un futbolista menos, tras la expulsión, al borde del descanso de Pipe. El propio capitán, además de Raúl Beneit, que vio la quinta amarilla, serán baja para el partido de este domingo (12.00 horas) en casa ante el Osasuna Promesas. Para dicho encuentro se espera que pueda estar recuperado de sus dolencias en los isquiotibiales, el máximo goleador del equipo, Álvaro García, así como Carlos Doncel.