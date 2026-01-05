El Al-Qázeres, muy firme al final en Barcelona

51-MRC LIMA-HORTA BARCELONA: Ivet Subirats (9), Lula Roig (6), Emma Trawally (8), Morales (2), Mireia Aguado (9) -cinco inicial- Rueda (9), Elena Escuder (2), Claudia Ripoll, Laia Soler (4), Núria Barrientos (2). 57-ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (4), Nerea Liste (8), Inés Ramos (15), Josephine Filipe (5), Victoria Gauna (13) -cinco inicial- Lucía Fontela (6), Clara Prieto (1), Lucía Méndez (5), Carmen Suárez (0). MARCADOR POR CUARTOS: 11-21, 26-31 (descanso), 43-39 y 51-57 (final). ÁRBITROS: Alberto Lázaro Rodríguez y Josep Lluís Presseguer Bombardo. Eliminada:Rueda. INCIDENCIAS: Decimocuarta jornada de la Liga Femenina Challenge. Partido disputado en el pabellón Virolai.

Un parcial de 0-6 en los últimos dos minutos de partido permitió a Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sumar su octava victoria de la temporada, esta vez en la pista del Lima-Horta de Barcelona (51-57). Las de Jesús Sánchez sufrieron hasta el final en un partido marcado por los errores de uno y otro equipo, con más de 20 balones perdidos en ambos bandos, pero en el que las visitantes supieron manejar los últimos minutos para acabar haciéndose con la victoria.

Las locales trataron de hacerse fuertes en la zona desde el pitido inicial, una férrea defensa de la que consiguió escapar el conjunto extremeño gracias al acierto en el tiro exterior, con un triple de Victoria Gauna y dos de Inés Ramos que pusieron el 0-9 en el marcador en apenas un minuto y medio.

La defensa de las visitantes funcionaba, el equipo hacía bien las ayudas y generó los primeros errores en las filas de un MRC Lima-Horta Barcelona que conseguía romper su sequía inicial también con un triple, aunque las de Jesús Sánchez mantenían su renta desde el tiro libre (3-12, minuto 4).

Escasa anotación

Ya empezaba a verse, sin embargo, que el de Barcelona no iba a ser uno de esos partidos con muchos puntos. Locales y visitantes fallaban demasiado y, sobre todo, perdían demasiados balones. Aún así, las visitantes cometían menos errores que su rival y se mostraban más acertadas a la hora de encarar el aro contrario y mediado el cuarto ganaban ya de 12 puntos (5-17). apretaban las catalanas con un cambio en defensa, pero tras un parcial de 4-0, Al-Qázeres recuperaba el control y conseguía irse al final del primer cuarto con una ventaja de diez puntos (11-21).

La dinámica del partido cambió en el inicio del segundo cuarto. Las locales conseguían reajustar su defensa y secaban el ataque de un Al-Qázeres que en los primeros tres minutos del cuarto solo conseguía anotar dos tiros libres. Mientras, Lima-Horta conseguía aguantar más la posesión del balón y, con ello, firmar un parcial de 8-2 que dejaba las diferencias solo en 4 puntos (19-23, minuto 14).

Nerea Liste anotaba la primera canasta en juego de las extremeñas en ese segundo cuarto, pero lo cierto es que las de Jesús Sánchez no conseguían ahora sacudirse la presión del rival, habían empezado también a cometer demasiados errores en el pase y veían como, poco a poco, las de Barcelona seguían recortando diferencias hasta colocarse a solo tres puntos a falta de 2:26 para el descanso (25-28). De ahí al final del cuarto, templó nervios el equipo extremeño, que cortó la remontada de las locales para poner el 26-31.

Mal tercer cuarto

Ya en el tercer cuarto, sin embargo, volvían las pérdidas y los fallos en el lanzamiento en el cuadro visitante, lo que aprovechaba Lima-Horta para poner el 30-31 (min. 22). No conseguían las extremeñas cambiar la dinámica del partido, sufrían mucho en cada acción y veían como el rival, sin hacer tampoco un gran partido, castigaba sus errores hasta conseguir colocarse por delante (36-33, min. 24).

Movía el banquillo el técnico de las extremeñas, que conseguían meter una marcha más en defensa para frenar la escapada de las locales e ir creciendo poco a poco desde atrás y poner el 40-39 en el marcador. Restaba apenas un minuto para entrar en el cuarto decisivo, pero un triple de Trawally ponía el 43-39 con el que se llegaba a los últimos diez minutos.

Apareció de nuevo la mejor versión del Al-Qázeres en el inicio del último cuarto, con Inés Ramos muy enchufada, capturando rebotes y anotando para dar aire a las suyas (43-44, minuto 32). Josephine Filipe se unía a la fiesta, pero las catalanas no bajaban los brazos, movían fichas y de la mano de Roig y Rueda conseguían igualar de nuevo (49-49, min. 36). Quedaban cuatro minutos y medio para el final, pero en los siguientes dos minutos y medio el marcador no se movió.

No encontró mejor momento Josephine Filipe para encontrar el acierto que le había estado faltando. Firmó un triple de oro la portuguesa, que además estuvo intratable en defensa en esta recta final, impidiendo que el rival anotase y capturando dos rebotes que mantuvieron por delante a un Al-Qázeres que supo cerrar el partido. Este miércoles tendrá una nueva cita: la aplazada en casa ante el Unicaja Rivas.