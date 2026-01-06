Al-Qázeres-Unicaja, opción de dar otro paso hacia adelante

El Alter Enersun Al-Qázeres es séptimo clasificado con ocho triunfos y cinco derrotas; el Unicaja Mijas, tercero con un balance de 11 victorias y dos derrotas. Este miércoles, a partir de las 19.00, el equipo extremeño de la Liga Challengue recupera en el Multiusos el partido aplazado de la jornada 10 con la tranquilidad de encontrarse cómodamente instalado en la zona de ‘playoff’ sin presiones añadidas y un balance superior incluso a las expectativas.

Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres, recordaba en la previa que 24 horas antes, su equipo estaba jugando y ganando en Barcelona al Lima-Horta (51-57). Ello se traduce en que la exigencia de tres encuentros en siete días (el fin de semana se recibe al Melilla) no lo es tanto por esa notable posición en la tabla. “En Barcelona hicimos un gran esfuerzo, en un partido en el que empezamos muy bien, con acierto, pero estaba claro que ellas nos lo iban a hacer pasar mal por el ritmo de juego que imponían, además de que nos cargamos de personales, pero competimos bien, como estamos haciendo últimamente», reflexionó.

“Si seguimos defendiendo así, dejando a los rivales en esos tanteos, con un día medianamente acertado podemos competir; en un final igualado, supimos jugar nuestras cartas”, se congratuló Sánchez. “Nos supo a gloria, y más teniendo en cuenta lo que nos viene ahora. En la situación que estamos, jugar contra Unicaja y Melilla es para competirlos, pero con la tranquilidad de que venimos con las tareas muy bien hechas”.

Sin relajación

Para el técnico, llegar a esta coyuntura no quiere decir que “ahora nos relajemos; en casa hemos competido también muy bien contra todos. Hemos perdido contra los dos primeros de la liga, vamos a ver si con los terceros podemos ganar”.

Hay un condicionante negativo para este duelo: no podrá jugar la base Laura Salmerón, la fichaje del equipo en diciembre, que llegó para reforzar el plantel tras la baja de la portuguesa Raquel Laneiro, debido a que fue contratada después de que se aplazara este duelo. «Tendremos la rotación más corta de lo habitual, pero veo al equipo bien. Me quedo con el espíritu que tiene ahora mismo el equipo y ojalá que las piernas nos acompañen porque está claro que ahí es donde vamos a tener más dificultades, en afrontar en tan poco tiempo partidos de este nivel».

¿Plantear un objetivo más ambicioso?, se le planteó al entrenador madrileño del Al-Qázeres. «Lo decía al principio y lo voy a mantener: este equipo, con tanta gente nueva, lo que no vamos a hacer es meterle la mochila que no le corresponde. Hay equipos que están por debajo que tenían esa mochila de estar donde estamos nosotras. Ellos sí que tendrán que estar apretándose; nosotros vamos a ir tranquilos y ahora estamos haciendo bien las cosas y acompañando los resultados, que no siempre van de la mano».

Sin presión

Por eso abundó: «no nos vamos a meter una presión que no nos corresponde; vamos a intentar ir sumando victorias. Las chicas, desde que empezamos, saben que la gente nos daba por estar sufriendo mucho todo el año, y tenían ganas de hacer una buena temporada. Por eso ahora tampoco vamos a hacer un drama si llegan derrotas seguidas», recalcó..

Del mismo modo, abundó: «ahora es el momento de disfrutar y de no ponernos objetivos a medio plazo. Esas cuentas las tienen que echar otros equipos; a nosotros nos quedan dos partidos de la primera vuelta, llevamos ocho victorias, si son nueve será fantástico y si son diez será para supercelebrar. Llegar con balance positivo aquí es para felicitarnos todos, pero que no nos lleve a relajación».

Jesús Sánchez también ensalza el buen ambiente que se vive en el interior del equipo, que se ejemplifica en las sucesivas dedicatorias de los triunfos a la lesionada Raquel Laneiro. «Seguimos pendientes de su evolución. Siendo una lesión tan fastidiosa y de sensaciones por la falta de claridad de los plazos, el equipo la tiene muy presente. Son muy buenas chicas y son muy empáticas las unas con las otras», resalta el técnico. Aún se desconoce cuándo puede retornar, aunque se espera que sea durante este mes. Para Sánchez, «los resultados ayudan, y ella tiene que estar contenta por cómo vamos y dirá: ‘estoy faltando, pero me voy a subir a un equipo que está en buen momento’».

En el Unicaja llega Celia García, exjugadora del Al-Qázeres. La escolta vallisoletana, referencia de las extremeñas durante dos temporadas, es otro de los atractivos de este encuentro de la zona alta de la segunda categoría del baloncesto femenino español.